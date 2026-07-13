La UIB condena los comentarios del diputado Jorge Campos (Vox) contra la estudiante musulmana que leyó un discurso durante la graduación

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha condenado a través de un comunicado los comentarios que el diputado Jorge Campos (VOX) hizo el pasado fin de semana en un post de la red social X acerca de Khaoula Ikkene, la estudiante musulmana de 22 años que intervino en el acto de graduación de la UIB celebrado en Son Moix tras graduarse en Ingeniería Informática. El ultraderechista colgó en su perfil una imagen de Ikkene frente al atril acompañada del siguiente texto: "Se han graduado 1375 alumnos y la catalanista universidad pública de Baleares ha elegido a esta representante de los alumnos para que les dirija unas palabras…".

La publicación de Campos en la que señala a una estudiante simplemente por llevar el hijab ha generado una cascada de reacciones contra el diputado y una fuerte indignación social entre cientos de usuarios de X, que califican el post de "racista". Ante la polémica causada por los comentarios del político de Vox, la UIB ha emitido este mediodía un comunicado en el que se posiciona en defensa de Ikkene y rechaza el señalamiento hacia la estudiante: "La Universidad rechaza cualquier manifestación que cuestione la dignidad o la igualdad de las personas".

En el texto, la UIB explica que "los estudiantes que intervienen en los actos de graduación lo hacen en representación de toda una promoción" y añade que "su participación simboliza una generación que ha compartido un mismo itinerario formativo y un mismo esfuerzo académico". "Igualmente, considera incompatibles con los valores que inspiran esta institución los discursos de odio que ponen en duda la legitimidad o la representatividad de miembros de la comunidad universitaria por razón de origen, convicciones o cualquier otra circunstancia personal", defienden en el comunicado.

Ikkene, nacida en Marruecos y residente en Manacor, se graduó el pasado jueves junto a sus compañeros y fue uno de los dos estudiantes que leyó un discurso ante el público en representación de todos los alumnos. Licenciada en Ingeniería Informática, titulación que se ha sacado mientras trabajaba, Ikkene domina hasta cinco idiomas y ha compaginado sus estudios universitarios con formaciones específicas obteniendo una certificación oficial expedida por el CyberCamp UIB.

Se trata, además, de la segunda polémica en pocas semanas relacionada con una estudiante en Baleares. A principios de julio, durante la recepción oficial a los 20 estudiantes que obtuvieron las mejores calificaciones en las Pruebas de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PBAU) de 2026, la menorquina Teresa Comellas, alumna del IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella y poseedora de la mejor calificación de todas las islas (un 13,878), defendió que "hemos aprendido este año la suerte de recibir enseñanza pública y en catalán", unas palabras que también generaron críticas contra la estudiante en redes por defender la enseñanza en catalán.

"Lamentamos los aspectos que no respondieron a las expectativas de parte de los asistentes"

El comunicado emitido por la UIB también abarca la controversia surgida a raíz de las críticas de muchos estudiantes sobre el acto de graduación del pasado jueves, en el que llegaron incluso a abuchear al rector de la UIB, Jaume Carot, mientras pronunciaba su discurso. La universidad señala que, si bien "es consciente de las dificultades organizativas que hubo durate el acto" y agradece "la comprensión de todas las personas que participaron en la celebración, también "lamenta aquellos aspectos que no respondieron plenamente a las expectativas de parte de los asistentes".

La UIB reconoce además "la dedicación y la profesionalidad de as personas que hicieron posible que se organizara el acto en unas circunstancias especialmente complejas".