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Las kellys de Baleares siguen «machacadas» pese a la medición de las cargas de trabajo

UGT denuncia que muy pocas empresas hoteleras han rebajado la presión sobre las camareras de piso y aplaude la excepción de Iberostar y MarSenses

Imagen de una camarera de piso trabajando en un hotel de la isla.

Imagen de una camarera de piso trabajando en un hotel de la isla. / M. Mielniezuk

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Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Palma

Las camareras de piso de Baleares están este verano «machacadas» por las cargas de trabajo que están teniendo que soportar pese a que alrededor de un 60% de la planta hotelera ha completado ya las mediciones que se incluyeron como uno de los avances ‘estrella’ del convenio colectivo del sector, según denuncia el secretario general de UGT-Hostelería de las islas, José García Relucio. El problema, subraya, es que pese a que una parte apreciable de las empresas de alojamiento ha realizado esta labor, eso no se ha visto acompañado de las medidas para reducir la presión laboral que padece este personal. Este representante sindical admite que hay algunas excepciones positivas que pone en valor: entre las grandes cadenas, el caso de Iberostar, y entre las medianas, el de MarSense.

García Relucio recuerda que esas mediciones debían de quedar completadas a principios de 2025, pero en el nuevo acuerdo suscrito ese año se acordó una prórroga hasta principios de 2028 y una simplificación de los procedimientos para facilitar que las pequeñas empresas hoteleras pudieran completar esta exigencia.

José García Relucio, secretario general de UGT-Hostelería en las islas

José García Relucio, secretario general de UGT-Hostelería en las islas / B. Ramón

Mediciones sin medidas

Pero pese a que a fecha de hoy el sindicato estima que un 60% de los hoteles han realizado ya esa medición, incluidas todas las grandes cadenas mallorquinas, el resultado es que en muy pocos casos se han fijado medidas que supongan una reducción de las cargas que soporta el colectivo popularmente conocido como ‘kellys’. Eso está haciendo que la presión que soportan con el verano ya iniciado está siendo enorme, añade, especialmente en los días en los que hay un elevado número de clientes que salen del hotel para ser reemplazados por otros, lo que además genera un repunte de las bajas por enfermedad, que rechaza que se puedan considerar como absentismo.

Según critica García Relucio, de muy poco sirve haber hecho esas mediciones (afirma que en todas las grandes cadenas este trabajo está concluido) si posteriormente no se aplican medidas destinadas a suavizar la presión que ese colectivo soporta.

El dirigente de UGT reconoce que hay unas pocas excepciones, que aplaude, en empresas que sí han diseñado fórmulas para facilitar la labor de las camareras de piso, y cita el caso de Iberostar entre las grandes cadenas, y de MarSense entre las medianas. En la primera, destaca la rebaja de esas cargas una vez cumplidos los 55 años, y en la segunda la reducción en las horas de trabajo.

Se reclama una rebaja de la presión laboral que soportan las camareras de piso

Se reclama una rebaja de la presión laboral que soportan las camareras de piso / B. Arzayus

Pero en el conjunto del sector, este dirigente sindical asegura que las mediciones realizadas no están teniendo luego una aplicación real que mejore las condiciones de vida de las camareras de piso, con el agravante de que se está detectando una ralentización en la realización de estos trabajos en buena parte de los establecimientos que siguen sin completar esa exigencia, con el temor a que se espere al último momento y sin que eso tenga efectos reales.

La amenaza de UGT

Ante esta situación, desde UGT se lanza ya la amenaza de que los hoteles que no hayan completado la medición de cargas de trabajo al cierre de la temporada de 2027, y también en el caso de los que no hayan aplicado las medidas destinadas a reducirlas, van a ser denunciados por este sindicato ante la Inspección de Trabajo y ante el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL) dependiente del Govern.

Noticias relacionadas y más

García Relucio exige además al citado instituto «que se ponga las pilas» y que vigile que se cumple esa exigencia en los hoteles pequeños sin representación sindical.

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