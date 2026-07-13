El TSJB confirma la absolución del ex jefe de Blanqueo de la Policía Nacional por el caso Cursach

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha declarado firme la absolución del antiguo jefe del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, José Luis García Reguera, que fue juzgado junto a otros tres agentes, el ex juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán por las irregularidades cometidas en la investigación del caso Cursach. Casi tres años después de dictar sentencia y con la decisión del Tribunal Supremo sobre el resto de acusados todavía pendiente, la sala de lo civil y penal del TSJB ha confirmado en un reciente auto la exculpación de García Reguera, representado por el abogado Álvaro Martín Olmos, puesto que ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares han recurrido su absolución.

García Reguera fue el inspector de la Policía Nacional que estuvo al frente del grupo de Blanqueo durante las investigaciones del Caso Cursach hasta el verano de 2018. A finales de ese año fue detenido y suspendido por las presuntas irregularidades cometidas en aquellas pesquisas.

El ex inspector acabó sentándose en el banquillo de los acusados junto a Penalva, Subirán y tres de sus antiguos subordinados en el grupo de Blanqueo por detenciones ilegales y presiones a acusados y testigos en las pesquisas del caso ORA. La Fiscalía reclamó para él penas que sumaban 85 años y medio de prisión, pero el TSJB le exculpó de todos los delitos en la sentencia dictada a finales de 2023. Su absolución es definitiva desde el pasado 22 de junio, cuando la sala dictó un auto en el que declaraba firme la sentencia respecto a él, pues ni el ministerio público ni las acusaciones particulares personadas en el proceso han presentado recursos para que se le condene.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo sigue teniendo sobre la mesa la resolución definitiva de la causa. El TSJB condenó a nueve años de cárcel a Penalva y Subirán por presionar y amenazar a tres personas implicadas en el presunto amaño del concurso de la ORA y detener a los padres y el hermano de Álvaro Gijón para forzar una confesión del entonces político del PP. La sentencia impuso condenas de entre uno y cuatro años de cárcel para tres antiguos miembros del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Los cinco fueron declarados autores de delitos de obstrucción a la justicia y coacciones y, en el caso del exjuez y el exfiscal, por no actuar contra las «filtraciones» a los medios de comunicación de las investigaciones.

Tanto las defensas como las acusaciones recurrieron el fallo ante el Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado sobre estas alegaciones.