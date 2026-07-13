Servicios especiales de metro por la retransmisión del España-Francia en Son Fusteret

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) habilitará este martes un servicio especial de metro con 16 circulaciones adicionales para facilitar los desplazamientos de los asistentes a la retransmisión en pantalla gigante del partido de semifinales del Mundial de fútbol entre España y Francia, en el recinto de Son Fusteret de Palma.

Según ha informado SFM, el dispositivo especial conectará la estación de Son Fuster Vell (Son Fusteret) con la Estación Intermodal mediante ocho servicios en cada sentido.

El operativo se ha diseñado para garantizar el regreso de los asistentes tanto si el encuentro concluye en el tiempo reglamentario como si se prolonga con prórroga o una tanda de penaltis.

Desde la estación de Son Fuster Vell saldrán ocho trenes entre las 23.15 y las 00.25 horas, con una frecuencia de diez minutos, mientras que desde la Estación Intermodal se ofrecerán otras ocho salidas entre las 23.05 y las 00.15 horas, también cada diez minutos.

Todos los convoyes efectuarán parada en las estaciones de Jacint Verdaguer y Son Costa-Son Fortesa.

El recinto de Son Fusteret abrirá sus puertas a las 18.00 horas para permitir el acceso anticipado del público. Antes del inicio del encuentro, la programación incluirá animación musical y una actuación del DJ Jaume Colombàs.

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Los horarios de estos servicios especiales pueden consultarse en las páginas web de la empresa ferroviaria y del Transporte de las Islas Baleares (TIB), han indicado desde el organismo balear.