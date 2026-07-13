El PP balear reclama al Gobierno incluir la culebra de herradura en el catálogo de especies invasoras

El PP Balears ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament con la que reclama al Gobierno central la inclusión de la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. La formación considera que esta medida es necesaria para reforzar el control de una especie cuya presencia continúa aumentando en Ibiza y que también se está extendiendo por diferentes zonas de Mallorca.

Los populares recuerdan que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural solicitó hace casi un año la incorporación de este reptil al catálogo estatal, una petición que, según denuncian, todavía no ha recibido respuesta por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

El diputado del PP en el Parlament, Pedro Álvarez, ha criticado la demora del Ejecutivo central. "Mientras en Ibiza y Mallorca se multiplican las capturas y los técnicos trabajan cada día para contener esta amenaza, el gobierno de Pedro Sánchez se limita a mirar hacia otro lado. Llevamos casi un año esperando una respuesta que debería ser automática ante la evidencia científica y los datos que nosotros mismos hemos puesto sobre la mesa", ha afirmado.

Álvarez ha advertido de la evolución de la presencia de esta especie en las islas y ha recordado que en Ibiza se capturaron más de 13.000 ejemplares en 2023 y más de 20.000 en 2024. A su juicio, la tendencia "no hará sino agravarse si no actuamos con decisión y con los instrumentos legales adecuados".

Impacto en la fauna

El parlamentario también ha alertado del impacto que la culebra de herradura tiene sobre la fauna autóctona, especialmente sobre las lagartijas endémicas de las Pitiusas. "Es un patrimonio natural único que no se puede sacrificar por la dejadez de un Ministerio", ha asegurado.

Además de reclamar la inclusión de la especie en el catálogo estatal, la iniciativa del PP plantea reforzar la vigilancia en los puntos de entrada de vegetación ornamental, considerada una de las principales vías de introducción accidental de la serpiente, así como impulsar campañas de sensibilización ciudadana en colaboración con la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB) y continuar apoyando la investigación científica sobre las medidas de control.

La propuesta llega en un contexto de creciente preocupación por la expansión de la culebra de herradura en Baleares. En las últimas semanas se han sucedido nuevos avistamientos en distintos puntos de Mallorca y expertos han advertido de la dificultad de erradicar la especie, al tiempo que han insistido en la necesidad de intensificar las medidas para frenar su avance y proteger la biodiversidad insular.