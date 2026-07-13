Nueva sala en Son Espases para tratar a pacientes con cánceres hematológicos y evitar su desplazamiento a la Península

El Hospital Universitario Son Espases ha presentado su nueva sala blanca, un espacio diseñado para producir terapias avanzadas CAR-T destinadas al tratamiento de pacientes con cánceres hematológicos. La puesta en marcha de esta instalación permitirá que todo el proceso de fabricación de estas terapias pueda realizarse en Baleares, evitando que las células tengan que enviarse fuera de la comunidad una vez obtenga la acreditación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), prevista antes de que finalice el año.

Las terapias CAR-T consisten en extraer linfocitos del propio paciente y modificarlos para que reconozcan y destruyan exclusivamente las células tumorales. A diferencia de la quimioterapia, este tratamiento actúa de forma dirigida sobre el cáncer, reduciendo los efectos secundarios y mejorando tanto la supervivencia como la calidad de vida de los pacientes.

La consellera de salud, Manuela García, ha visitado este lunes las instalaciones de esto nuevo espacio hospitalario. Del mismo modo, ha explicado que esta innovación supone "una prioridad absoluta" para la sanidad balear, ya que apuesta por la medicina personalizada y por tratamientos cada vez más eficaces. Según indicó, en Son Espases ya se han tratado “42 pacientes con una supervivencia cercana al 95%”.

Según indica la consellera, la terapia está indicada principalmente para pacientes “con mieloma múltiple, linfoma y determinados tipos de leucemia que cumplan los criterios clínicos establecidos”. Además, ha señalado que cada vez más pacientes podrán beneficiarse de este tratamiento, ya que actualmente se administra “en fases más tempranas de la enfermedad” y presenta “menos limitaciones de edad” que otros procedimientos, como el trasplante de médula.

Por su parte, la jefa del Servicio de Hematología de Son Espases, Antonia Sampol, ha afirmado que el hospital ha pasado, en apenas tres años, de iniciar el programa CAR-T a convertirse en “un centro con experiencia consolidada". También ha destacado que el número de indicaciones “seguirá aumentando en los próximos años”, con posibilidades de aplicación futura en tumores sólidos y enfermedades autoinmunes. De hecho, ha asegurado que el siguiente paso es lograr que Baleares produzca “sus propios CAR-T”.

Uno de los pacientes tratados con esta terapia, José Antonio Fernández, diagnosticado de mieloma múltiple desde 2011, ha explicado que recibir el tratamiento en Mallorca ha supuesto una gran tranquilidad. "Lo más importante es estar en casa", ha asegurado, destacando que poder permanecer cerca de su familia y continuar siendo atendido por el mismo equipo médico hace el proceso mucho más aguantable. También ha querido transmitir un mensaje de esperanza a otros pacientes, recordando que los avances científicos están mejorando cada vez más las posibilidades de supervivencia.