UGT pide oficialmente al Gobierno la jubilación anticipada de las camareras de piso

El sindicato UGT ha presentado ya al Gobierno central la petición para que las camareras de piso de la hostelería puedan adelantar la edad de jubilación mediante la aplicación de los coeficientes reductores contemplados en el Real Decreto 402/2025. Esta demanda ha sido remitida al ministerio de Seguridad Social por la federación estatal de servicios de este sindicato a petición de esta misma sectorial de Balears, según pone de relieve su secretario general en las islas, José García Relucio, que subraya la trascendencia que esta medida va a tener, y admite su orgullo ante el hecho de que se trate de una reclamación que parte del archipiélago, al recordar que «yo soy hijo de una camarera de piso».

El dirigente de UGT-Hostelería de las islas recuerda que ahora es necesario que la parte empresarial, a través de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), respalde esa misma reclamación, pero destaca que el presidente de la federación hotelera mallorquina (FEHM), Javier Vich, se ha comprometido a defender en el seno de esta patronal la adopción de la citada iniciativa.

Desde el sindicato se pone en valor la colaboración que los hoteleros mallorquines pueden mantener en este punto, al asumir que hay responsables empresariales de otras provincias que se han manifestado reticentes a permitir la jubilación anticipada de este personal.

José García Relucio, secretario general de UGT-Hostelería / B. Ramón

Coeficientes reductores

La pretensión de UGT es que las camareras de piso pasen a formar parte de la lista de profesiones a las que se pueden aplicar los coeficientes reductores en su edad de jubilación sin que su pensión se vea afectada, y que contemplan que esta se puedan adelantar un año por cada diez de ejercicio en la profesión. Es decir, una de estas personas con 30 años de experiencia podría adelantar en tres la edad para jubilarse sin que la cuantía de su pensión se vea rebajada.

José García Relucio recuerda que en el convenio colectivo de hostelería firmado el pasado año, concretamente en su artículo 37 bis, se señala el acuerdo entre este sindicato y las patronales (CCOO se negó a suscribirlo) para «iniciar los trámites precisos para que las camareras de piso sean incluidas en el ámbito subjetivo del Real Decreto 402/2025 de 27 de mayo por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores».

Reunión para la firma del último convenio balear de hostelería / B. Ramón

Argumentación

La reclamación de UGT se sustenta en el desgaste físico y la penosidad "excepcionales" que comporta el trabajo que realizan las camareras de piso, al estimar que en un solo turno de ocho horas cada una de ellas realiza entre 10.000 y 12.000 movimientos articulares forzados, con un riesgo ergonómico de nivel 4, es decir, el máximo, derivado de operaciones como el levantamiento de los colchones, entre otros, lo que actúa como una "trituradora" para la columna vertebral y las lumbares. A ello se suma el tener que respirar productos químicos en espacios cerrados como los baños.

El resultado, según el informe del sindicato, es que el 80% de las camareras de piso presenta signos de degeneración articular en las radiografías cuando todavía no se ha superado la edad de 45 años.

Se destaca además que una gran parte de ellas tiene que enlazar ese trabajo con el desarrollo de las labores de cuidado del hogar, lo que puede suponer una doble jornada.

El informe elaborado por UGT afirma que el 71% de este colectivo consume antiinflamatorios a diario, muchas veces medicándose de forma preventiva para poder iniciar la jornada laboral.

Eso explica el aumento de la accidentalidad y de las bajas laborales que se registra en este ámbito en el conjunto del Estado.

Hay otro factor que se tiene en cuenta y es el sesgo de género, ya que hasta ahora los citados coeficientes reductores se han aplicado sobre profesiones muy masculinizadas, como los mineros o los trabajadores del mar, y ahora de lo que se trata es de incorporar una actividad desarrollada fundamentalmente por mujeres, como es la que desarrollan las camareras de piso.