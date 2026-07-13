El Govern asegura en una reunión con el GOB que "no se desprotegerá ni un solo metro cuadrado" de es Trenc

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha trasladado este lunes al GOB el compromiso del Govern de que "no se desprotegerá ni un solo metro cuadrado" del Parc Natural d'es Trenc-Salobrar de Campos, en un intento de rebajar la tensión generada tras la multitudinaria cadena humana en defensa de los espacios naturales de Mallorca celebrada el pasado día 5 de julio. Durante una reunión mantenida con la nueva junta directiva de la organización ecologista, Simonet insistió en que el Ejecutivo continuará trabajando para garantizar la conservación de este espacio protegido "desde el rigor técnico, el diálogo y el respeto al marco de protección vigente".

El encuentro, celebrado a petición del GOB tras la renovación de su dirección, sirvió para abordar la situación de los principales espacios naturales protegidos de Baleares, el estado de los instrumentos de planificación ambiental y diversos proyectos de conservación tanto del medio terrestre como del marino.

Durante la reunión, Simonet defendió que la protección del patrimonio natural debe afrontarse "desde el diálogo, la evidencia científica y la corresponsabilidad" y aseguró que la Conselleria mantendrá abiertos los canales de comunicación con las entidades ecologistas para avanzar en la conservación de la biodiversidad balear.

Uno de los principales asuntos tratados fue la actualización de los planes de gestión de los espacios naturales protegidos. Según explicó el conseller, al inicio de la legislatura existían veinte instrumentos de planificación obsoletos o que nunca habían llegado a aprobarse. En estos momentos, diecinueve ya se encuentran en diferentes fases de tramitación y el último iniciará su procedimiento antes de que finalice el verano.

Entre los documentos actualmente en elaboración figuran el PRUG del Parque Nacional de Cabrera; los PORN y PRUG del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana; los planes específicos de protección de ses Fonts Ufanes, el torrent de Pareis, ses Salines d'Eivissa i Formentera y sa Dragonera; así como los PRUG de los parques naturales de Mondragó, Península de Llevant y es Trenc-Salobrar de Campos.

La Conselleria también anunció que esta misma semana se publicarán en el BOIB las memorias de inicio de los PORN y PRUG de las reservas naturales des Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent y de s'Albufereta, además del PRUG del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. Asimismo, el Govern prevé publicar antes de que termine el verano la memoria justificativa previa a la redacción del nuevo PORN del Parc Natural de s'Albufera des Grau.

Otro de los asuntos abordados fue el desarrollo de los planes de gestión de la Red Natura 2000. La Conselleria explicó que ya se trabaja en distintos espacios de Mallorca, Menorca e Ibiza para completar estos instrumentos, imprescindibles para que todos los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de competencia autonómica pasen a ser declarados Zonas Especiales de Conservación (ZEC).

En materia de conservación marina, Simonet hizo balance de las principales actuaciones impulsadas durante la legislatura. Entre ellas destacó la creación de la Reserva Marina de les Illes del Ponent de Mallorca, la ampliación de la Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera, las nuevas medidas de gestión en la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire y la propuesta del nuevo PRUG del Parque Nacional de Cabrera, que incorpora una nueva zona de protección estricta de 512 kilómetros cuadrados en el Banc Emile Baudot.

La reunión también permitió analizar la evolución de los planes de recuperación de especies protegidas. El Govern reiteró su compromiso presupuestario para seguir desarrollando estos programas de conservación y explicó que está elaborando un estudio sobre la situación de las poblaciones de cabras en la Serra de Tramuntana y la Serra de Llevant. El objetivo es disponer de un diagnóstico actualizado que permita establecer futuras medidas de control basadas en criterios científicos y de conservación.

Respecto al camino de la Trapa, la Conselleria mostró su disposición a estudiar actuaciones de mejora aprovechando el Plan Anual de Prevención de Incendios Forestales, mientras que también informó al GOB de las medidas preventivas que prepara ante el incremento del riesgo de incendios asociado al próximo eclipse solar.

Durante el encuentro, los representantes del GOB reclamaron poder participar desde fases más tempranas en la elaboración de los instrumentos de planificación ambiental. La Conselleria acogió favorablemente esta petición y se comprometió a estudiar fórmulas que permitan incorporar esa participación dentro del procedimiento administrativo.

La reunión concluyó con el compromiso de ambas partes de mantener una interlocución estable para seguir avanzando en la conservación del patrimonio natural de Baleares y afrontar conjuntamente los principales retos ambientales del archipiélago.