El Consell crea una plataforma para acercar la riqueza de Mallorca al residente y al turista

El Consell de Mallorca presentó ayer una nueva herramienta digital que pretende convertirse en un escaparate del patrimonio que existe en la isla, tanto para que se conozca, pero sobre todo para que se proteja.

Este proyecto digital se ha financiado con fondos europeos y ha supuesto un coste de 600.000 euros. El proyecto "Mallorca Digitalizada y Realizada" supone una experiencia digital, porque en los 50 recursos que han sido introducidos (en un futuro habrá más) se explica la historia de cada uno de estos lugares, la riqueza cultural y patrimonial que representa, y la importancia de su conservación.

Fue el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, quien calificó el proyecto de una nueva “ventana al mundo” de manera digital, y resaltó que en este proyecto se ha intentado destacar la riqueza que tiene la isla, desde tradiciones, hasta paisajes, así como los actos culturales y tradicionales que han marcado la historia de la isla.

Esta herramienta digital va destinada tanto a los residentes, para que conozcan mejor algunos lugares de Mallorca que no conocen, como para visitantes. Se puede acceder en cuatro idiomas, catalán, castellano, inglés y alemán, y en cada espacio al que se accede se realiza un recorrido virtual para que la persona que está utilizando la herramienta digital pueda vivir de cerca todas las maravillas que tiene la isla y que se recogen en este proyecto. El programa cuenta con vídeos de información e imágenes nítidas, que son el resultado de un trabajo de dos años que ha realizado la UIB. En total se han realizado más de 15.000 fotografías y se ha buscado información patrimonial en los archivos, para ofrecer más detalles a los usuarios.

Galmés destacó que “Mallorca es mucho más que un destino turístico, es una tierra con una riqueza patrimonial, cultural y natural extraordinaria. Con esta plataforma abrimos una ventana digital para que cualquier persona pueda descubrir y valorar todo aquello que nos define como isla.

Llorenç Galmés destacó la importancia cultural de Mallorca / J.F.M.

Los 50 escenarios que aparecen en esta plataforma han sido seleccionados por el propio Consell de Mallorca. La elección se ha basado en la relevancia histórica, cultural, patrimonial, paisajística y etnológica.

Por ejemplo, en el programa aparecen referencias a los parques de Cabrera y sa Dragonera; accidentes geográficos como la Serra de Tramuntana o Formentor;, monumentos históricos como los castillos de Bellver, Alaró o Capdepera; edificios emblemáticos como la Lonja de Palma o el palacio de la Almudaina, yacimientos arqueológicos, fiestas o tradiciones, o imágenes de los almendros de Mallorca. Son los ejemplos que han servido para crear la identidad que convierte a la isla en un lugar único.

El director de este proyecto ha sido Juan Antonio Montes de Oca, que pertenece a la unidad de animación y tecnologías audiovisuales de la UIB. Ha destacado que se trata de un proyecto vivo, que en breve se irá enriqueciendo con nuevas informaciones. De hecho, los 50 primeros elementos que aparecen en estos momentos representan una primera muestra del patrimonio de Mallorca.

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En todos estos recursos se ha añadido una amplia colección de contenidos multimedia. Así, aparecen muestras audivisuales, fotografías, videos en 360 grados, reconstrucciones tridimensionales, itinerarios interactivos, escenarios de inmersión, animaciones, textos explicativos, planos, ilustraciones, esquemas y catálogos. Todo este material es el resultado de una labor de investigación, trabajo de campo y recogida de datos que se ha prolongado durante dos años. El proyecto lo ha encargado el departamento de Turismo del Consell de Mallorca.