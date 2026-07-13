Cinco jefes de servicio e investigadores de Son Espases, Son Llàtzer e Inca dirigirán las titulaciones del nuevo campus del CEU en Mallorca

El Centro Universitario Beato Luis Belda, adscrito a la Universidad CEU San Pablo, continúa dando pasos para su inminente apertura el próximo mes de septiembre en Palma. Tras anunciarse la pasada semana que la jefa de Hematología del Hospital Universitario Son Espases, Antonia Sampol Mayol, asumirá la dirección general del centro, la institución académica ha desvelado los nombres de los profesionales en activo que completarán su equipo directivo para liderar sus distintas titulaciones y áreas estratégicas.

La dirección del Grado en Medicina recaerá en Juan Manuel Buades Fuster, actual jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Son Llàtzer y coordinador de la Estrategia de Enfermedad Renal Crónica de las islas. Buades aporta al proyecto universitario "una contrastada experiencia en gestión sanitaria y en la aplicación de la innovación tecnológica y la transformación digital en el ámbito de la salud", según ha manifestado el propio CEU este lunes en nota de prensa.

Por su parte, la dirección de Prácticas Clínicas de Medicina estará coordinada por Bernardino Comas Díaz. El actual jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Son Espases cuenta con más de un cuarto de siglo de trayectoria profesional y es un "referente autonómico en la gestión de la atención urgente, así como en programas de formación en soporte vital y seguridad del paciente", detalla la nota.

El área de Posgrado e Investigación estará liderada por Francesc Xavier Molina Romero, especialista de la Unidad Hepatobiliopancreática de Son Espases. Molina compagina su labor clínica con la docencia como tutor de residentes y es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos del archipiélago.

Enfermería

El equipo directivo se completa con María Victoria Ramis Banús, quien asumirá la dirección del Grado en Enfermería. Ramis es la actual supervisora del Área de Proyectos, Docencia y Formación de Enfermería del Hospital Comarcal de Inca, además de formar parte de su Comité de Dirección, destacando "por su trayectoria en gestión de calidad asistencial y liderazgo enfermero".

Desde la institución universitaria señalan que este equipo directivo busca reflejar la vocación del centro de desarrollar un modelo basado en la "cercanía a la práctica clínica" y en el "contacto permanente con el entorno asistencial". La vinculación de estos profesionales con centros de referencia como Son Espases, Son Llàtzer, el Hospital de Inca y Juaneda Hospital Miramar "pretende trasladar de forma directa la experiencia del día a día sanitario a las aulas", han apuntado.

Todo a punto

El Centro Universitario Beato Luis Belda abrirá sus puertas en pocas semanas con las plazas del grado de Medicina totalmente cubiertas —de las cuales más del 80% corresponden a alumnos residentes en las islas— y ofrecerá también, de manera progresiva, grados en Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Farmacia y Odontología.

Las instalaciones del Secar de la Real acogerán a los primeros alumnos mientras se completan de forma paralela las obras del antiguo restaurante Riskal, espacio que albergará los laboratorios especializados y el centro de simulación clínica avanzada.