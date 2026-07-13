La adjudicación de 2.417 plazas de interinos docentes en Baleares arranca marcada por el adelanto de las oposiciones

El proceso de adjudicación de plazas vacantes para los aspirantes a funcionarios interinos del curso 2026-2027 comienza este martes 14 de julio en Baleares. La Conselleria de Educación y Universidades ofrecerá en esta convocatoria un total de 2.417 plazas docentes, lo que representa un incremento de 61 puestos respecto al año anterior. Por islas, la distribución contempla 1.557 plazas en Mallorca, 581 en Ibiza, 204 en Menorca y 75 en Formentera, concentrándose la mayor necesidad de cobertura, presumiblemente, "en las etapas de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas".

Esta fase para interinos se abre tras haber completado dos procesos previos de asignación de destinos provisionales. En el primero se otorgaron 1.554 plazas a funcionarios de carrera sin destino, personal en comisión de servicios y opositores en prácticas. En el segundo trámite, específico para interinos que optaban a mantener su plaza del curso anterior, se ofertaron 2.758 puestos y se asignaron finalmente 341, una cifra que "equivale al 12% del total y que supone cuatro puntos porcentuales más que el año pasado", ha detallado este lunes en rueda de prensa el conseller, Antoni Vera.

Según ha incidido, la viabilidad de este calendario estival se sustenta de forma directa en la reestructuración previa del calendario de oposiciones. Según ha argumentado el conseller, la resolución temprana de las pruebas selectivas es lo que ha despejado el mapa de vacantes antes de lo habitual. "Si no se hubieran adelantado, aún estaríamos bailando con plazas de oposiciones y no podríamos hablar de adjudicaciones", ha defendido el conseller, quien ha insistido en que "avanzar trámites para dar estabilidad" no respondía a un "capricho", sino a las "necesidades de gestión del departamento autonómico que mueve un mayor volumen de personal".

Avanzar trámites para dar estabilidad no respondía a un capricho Antoni Vera — Conseller de Educación y Universidades

Este adelanto normativo implica que las listas del proceso que arranca mañana se publicarán el lunes 20 de julio. Acto seguido, el 21 de julio se abrirá un trámite urgente que concluirá el día 23. La principal variación administrativa respecto a otros años ocurrirá el miércoles 29 de julio, fecha en la que se abrirá el primer trámite de sustituciones con el objetivo de resolverlas antes del inicio de septiembre. Desde la Conselleria se señala que esta anticipación "busca que los centros educativos perfilen sus plantillas antes de las vacaciones de agosto" y que "los docentes que deban trasladarse de isla dispongan de margen para buscar vivienda y organizar su logística personal".

Auditoría de algoritmos

Vera ha señalado, además, que para evitar las incidencias técnicas registradas en campañas anteriores, la Dirección General de Personal Docente se encuentra introduciendo modificaciones en los sistemas informáticos de asignación. Entre las medidas previstas se incluye la revisión de los algoritmos de adjudicación mediante la monitorización individualizada de los datos y opciones de cada aspirante para "prevenir errores en las asignaciones automáticas".

Asimismo, se prevé la actualización en tiempo real de las listas de interinos "para conocer con exactitud el estado de disponibilidad de la bolsa". El sistema incorporará también una nueva utilidad de justificación que permitirá a los docentes conocer el motivo administrativo exacto por el cual no se les ha denegado una plaza solicitada en favor de otro aspirante con distinta prioridad.

Borrador del 'año sabático'

La comparecencia ha coincidido con la reunión de la Submesa de Diálogo Permanente con los directores de los centros públicos. En este espacio, el Ejecutivo autonómico -ha explicado el conseller- ha presentado un paquete de medidas que incluye la regulación de las sustituciones temporales en los equipos directivos y la duplicación del complemento de tutoría, que pasará de 30 a 60 euros mensuales a partir del próximo curso.

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Entre los temas técnicos tratados destaca el borrador para regular el permiso de año parcialmente retribuido, conocido como 'año sabático'. La propuesta que se llevará a la Mesa Sectorial el próximo jueves plantea una reducción proporcional de las retribuciones durante cuatro años a cambio de disponer del quinto curso íntegro con permiso retribuido, exigiendo una antigüedad mínima de diez años en el cuerpo.