41 grados y calima: Mallorca se prepara para los peores días de la ola de calor

Mallorca todavía no se ha recuperado de los 40,1 grados registrados el pasado viernes en Binissalem y los termómetros ya amenazan con subir un peldaño más. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dibuja cuatro jornadas de calor asfixiante, calima y noches tropicales, con aviso naranja en el interior y un pico que podría dejar hasta 41 grados el miércoles y el jueves.

La ola de calor continuará condicionando el tiempo en la isla durante los próximos días. Las temperaturas se mantendrán cerca de los 40 grados desde este lunes y podrían alcanzar valores todavía más extremos a mitad de semana.

La zona más afectada por el calor será el interior de Mallorca. Allí, la Aemet mantendrá activa la alerta naranja durante los próximos días por temperaturas extremas que podrían superar los 41 grados. El resto de la isla también permanecerá en alerta amarilla por temperaturas máximas de hasta 37 grados.

Hasta 39 grados este lunes

El lunes estará marcado por un cielo poco nuboso o despejado, aunque durante las primeras horas podrán aparecer brumas y algún banco de niebla.

También habrá polvo en suspensión, por lo que la calima volverá a ser visible en distintos puntos de Mallorca.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque las máximas podrían descender ligeramente en el oeste de la isla. En el interior, sin embargo, los termómetros podrán alcanzar los 39 grados.

El aviso naranja afecta precisamente a esta zona, mientras que el resto de Mallorca se encuentra en aviso amarillo por temperaturas que podrían llegar a los 36 grados.

El viento será flojo y de dirección variable, acompañado por brisas costeras.

El martes seguirá el calor extremo

La situación apenas cambiará durante el martes. Mallorca continuará bajo un cielo mayoritariamente despejado, con posibilidad de brumas y bancos de niebla matinales.

El polvo en suspensión seguirá presente y podría reducir la visibilidad, además de empeorar la calidad del aire.

Las máximas volverán a alcanzar los 39 grados en el interior, mientras que las temperaturas nocturnas permanecerán muy elevadas.

En buena parte del litoral y en las zonas urbanas se espera otra noche tropical, con registros que no bajarán de los 20 grados.

El interior continuará en aviso naranja, mientras el resto de Mallorca, salvo la Serra, permanecerá en nivel amarillo por máximas de hasta 36 grados.

El viento soplará flojo, con predominio de la componente sur y presencia de brisas junto al mar.

El miércoles llegará el pico de calor

El calor dará un nuevo salto durante el miércoles. Aemet prevé que las temperaturas diurnas suban y que las máximas puedan alcanzar los 41 grados en el interior de Mallorca.

El cielo comenzará poco nuboso, aunque aumentarán los intervalos nubosos a lo largo de la jornada.

Continuarán las brumas, la posibilidad de nieblas matinales y la presencia de calima.

El interior y el Llevant de Mallorca permanecerán en aviso naranja por temperaturas superiores a los 40 grados. En el resto de la isla se esperan registros próximos a los 37 grados, correspondientes al nivel amarillo.

El viento flojo del sur y las brisas costeras ofrecerán un alivio limitado, especialmente durante las horas centrales del día.

También se repetirá la noche tropical, con mínimas elevadas tanto en áreas costeras como en numerosos municipios del interior.

El jueves tampoco dará tregua

El jueves no se espera una bajada significativa de las temperaturas en Mallorca.

Aunque en buena parte de la Península las máximas podrían comenzar a descender por la llegada de una baja atlántica, Baleares quedará al margen de ese alivio inicial.

En Mallorca volverán a ser posibles los 41 grados en el interior, con valores superiores a 35 grados en amplias zonas de la isla.

El cielo presentará intervalos nubosos durante las primeras horas y tenderá posteriormente a poco nuboso.

La jornada estará marcada nuevamente por el polvo en suspensión, las brumas matinales y otra noche tropical.

El viento será flojo y variable, con brisas costeras.

Un calor mucho más intenso que en el oeste peninsular

Aemet ha destacado el fuerte contraste térmico con el que ha comenzado la semana.

Mientras el oeste peninsular registra temperaturas normales para la época o incluso un ambiente algo fresco, el este de España y Baleares quedan expuestos a un calor muy intenso.

La agencia advierte, además, de que este calor podría extenderse hacia otras zonas del país al final de la semana y durante el comienzo de la siguiente.

En Mallorca, los días más adversos serán previsiblemente el miércoles y el jueves, cuando podrían alcanzarse los 41 grados.

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La combinación de temperaturas máximas extremas y mínimas nocturnas muy elevadas aumentará el estrés térmico, especialmente entre personas mayores, menores, trabajadores al aire libre y ciudadanos con enfermedades crónicas.