Estos son los días de la comprobación definitiva sobre el terreno para ver el eclipse en Mallorca: los tres pasos a seguir

Solo queda un mes para el eclipse total de sol que vivirá Mallorca y comienza la cuenta atrás para una de las comprobaciones más útiles antes del gran día. Entre el 7 y el 11 de agosto cualquier persona podrá verificar sobre el terreno si desde el lugar donde tiene previsto contemplar el fenómeno astronómico disfrutará de una visión completa de la totalidad. Aunque ya existen aplicaciones que permiten calcular la visibilidad, esta prueba permitirá confirmarla con exactitud.

Cartel explicativo

La iniciativa ya se puso en práctica el pasado mes de abril. Entonces, el sol ocupaba prácticamente la misma posición y altura sobre el horizonte que tendrá durante el eclipse, lo que permitió comprobar si edificios, montañas u otros obstáculos impedirían la visión. Ahora, pocos días antes del fenómeno, cualquier persona podrá repetir la prueba desde el lugar donde tenga previsto seguir el eclipse.

El cartel publicado por el Govern a través de la página web de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) resume la iniciativa con una pregunta muy directa: «¿Verás la fase total desde tu casa?». Para responderla propone seguir tres sencillos pasos.

Pasos uno a uno

El primero consiste en conocer la hora de referencia según la zona desde la que se vaya a observar el eclipse: 20.32 horas en Menorca; 20.32 en el norte y centro de Mallorca; 20.33 en el sur de Mallorca; 20.33 en Ibiza y 20.34 en Formentera.

El segundo paso será mirar hacia poniente entre el 7 y el 11 de agosto, realizando la comprobación a la hora de referencia más los minutos que indica el cartel oficial: cinco minutos más tarde el día 7, cuatro el 8, tres el 9, dos el 10 y un minuto el 11. De esta forma, el sol ocupará prácticamente la misma posición que tendrá durante la fase de totalidad del eclipse del 12 de agosto.

Cómo confirmar el resultado

El tercer y último paso será comprobar el resultado. Si el sol se ve desde ese lugar a la hora indicada, el día del eclipse también podrá contemplarse toda la fase de totalidad desde ese mismo punto. Si, por el contrario, queda oculto por edificios, árboles, montañas u otros obstáculos, todavía habrá tiempo para buscar un lugar cercano con un horizonte más despejado.

Gafas certificadas para ver el eclipse

La seguridad durante la observación del eclipse es otro de los puntos clave para prevenir riesgos médicos. Es por ello que Diario de Mallorca y Multiópticas ofrecen unas gafas MO diseñadas para verlo con total seguridad y completamente certificadas para la ocasión.