Solo queda un mes para ver el eclipse en Mallorca: «Hemos esperado 120 años para vivir estos 90 segundos»

Solo falta un mes para que el eclipse total de sol cubra el cielo de Mallorca. Será un día histórico que quedará grabado en la memoria de las decenas de miles de personas que levantarán la vista al cielo porque entre las 20.30 y las 20.34 horas el día se convertirá en noche. «Hemos esperado 120 años para vivir estos 90 segundos», asegura con rotundidad Tomeu Mas, divulgador astronómico de AstroMallorca. «Si es tu primer eclipse, vale la pena contemplarlo con tranquilidad, alegría y junto a los nuestros. Mi recomendación es olvidarse de la cámara y simplemente disfrutarlo».

Mensajes preventivos en Palma

Las marquesinas de Palma ya están llenas de mensajes preventivos en castellano, catalán e inglés que apelan a la responsabilidad ciudadana ante una jornada que movilizará a miles de personas por toda la isla. La expectativa del fenómeno astronómico es muy alta: «Lo recordaremos durante mucho tiempo. Somos la única generación que podrá verlo, ya que el siguiente eclipse total visible desde Mallorca llegará en 2180. Lo importante es disfrutar el momento y, si puedes verlo desde casa, mejor», añade Mas.

La cuenta atrás ya ha empezado. Mientras las administraciones preparan el dispositivo para una jornada que movilizará a decenas de miles de personas, AstroMallorca continúa con la labor divulgativa que lleva meses desarrollando por toda la isla. «Hay mucha gente preparando y preocupándose para que todo salga bien. Nos gustaría que todo estuviera resuelto desde hace meses, pero se está trabajando de una forma muy meticulosa. Como grupo científico estamos encantados de promover un día de observación segura», explica.

Aprovechar al máximo la oportunidad

Además de divulgar cómo contemplar el eclipse sin riesgos, la entidad también prepara el trabajo científico que desarrollará el próximo 12 de agosto. «Estamos preparando diferentes equipos para intentar no solo fotografiar y grabar el eclipse, sino también medir los distintos instantes de contacto. Tenemos pequeños proyectos científicos porque la altura del Sol limita algunos estudios, pero queremos aprovechar al máximo esta oportunidad», señala.

Pero para AstroMallorca, el eclipse no termina cuando el Sol vuelva a aparecer. Detrás de esos 90 segundos de oscuridad habrá mucho trabajo científico. «Intentaremos medir los distintos puntos de contacto y comprobar el margen de error entre la predicción y la realidad. También queremos analizar los cambios ambientales, especialmente la variación de la luz, y estamos diseñando equipos específicos para cuantificarla», resume.

Divulgación en centros educativos de la isla

La divulgación ha sido otro de los pilares del proyecto durante los últimos meses. AstroMallorca ha visitado más de 80 centros educativos y realizado más de 200 actividades por toda la isla para explicar cómo observar el eclipse de forma segura. «La respuesta del ámbito educativo ha sido muy buena. También seguimos asesorando científicamente al Govern mientras ultimamos todo lo que haremos ese día», afirma.

Retransmisión en directo del eclipse

Otro de los proyectos que prepara la entidad es una retransmisión en directo del eclipse con imágenes captadas desde Mallorca. «Intentaremos ofrecer una retransmisión en directo del eclipse y facilitar la señal a las televisiones. Queremos emitirla a través de YouTube y ponerla a disposición de IB3, que ya hemos hecho pruebas de conexión», señala.

AstroMallorca ya lanzó Horizonte Eclipse 2026 junto al Govern para facilitar un seguimiento seguro del eclipse. «El trabajo es constante. Nuestro objetivo es llegar al máximo de gente posible, tanto desde el punto de vista de la comunicación como de la seguridad», asegura y añade: «Queremos pensar que será una fiesta de la astronomía».

Gafas certificadas para ver el eclipse

La seguridad durante la observación del eclipse es otro de los puntos clave para prevenir riesgos médicos. Es por ello que Diario de Mallorca y Multiópticas ofrecen unas gafas MO diseñadas para verlo con total seguridad y completamente certificadas para la ocasión.