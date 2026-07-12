Los hospitales de Son Espases y Son Llàtzer cierran este verano menos camas que nunca y mantienen la actividad quirúrgica y asistencial

Los hospitales públicos de Son Espases y Son Llátzer cierran este verano menos camas que nunca y mantienen la actividad asistencial y quirúrgica sin las interrupciones del periodo vacacional, han confirmado a este diario fuentes del Servei de Salut de Baleares. Las mismas fuentes, explican que se trata de una "situación excepcional" que está justificada por dos circunstancias especiales. En primer lugar, por las reprogramaciones a las que han obligado las cinco semanas de huelga de médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, con 67.000 consultas médicas anuladas y cientos de operaciones quirúrgicas a las que se ha tendido que buscar una nueva fecha. Y en segundo lugar, por el aumento de población durante los meses de julio y agosto.

De esta forma, el Hospital Universitario Son Espases cerrará una unidad de doce camas durante los meses de julio y agosto, cuando durante el mismo periodo del año pasado las camas clausuradas fueron 74. Por su parte, el Hospital Verge de la Salut cerrará 34 camas, las destinadas a pacientes de atención intermedia durante la campaña de invierno de virus respiratorios que este año se han mantenido activas hasta junio. Y no hasta abril, como se hacía en años precedentes

El Hospital de Son Llàtzer no cerrará este año ninguna cama, cuando en cumplimiento del plan de verano el año pasado clausuró 16 camas en julio y de 24 durante el mes de agosto. Y el Hospital Joan March de atención intermedia cerrará una unidad de 24 camas durante el mes de agosto para llevar a cabo unas obras de mejora en esta área. En total son 70 camas cerradas de tres hospitales públicos de Mallorca.

En cuanto a los refuerzos, la conselleria de Salud ha incorporado a fecha de hoy el 92% de la plantilla de enfermería prevista para cubrir las vacaciones de verano, un total de 720 profesionales. Y explica que desde el pasado mes de mayo se han incorporado un total de 668 enfermeras para cubrir las sustituciones de verano, cifra que se incrementará con las contrataciones previstas para el mes de agosto, subraya la Conselleria, que destaca también que el número de contrataciones hasta julio representa 33 más que en el mismo periodo del año pasado.

De este modo, en Mallorca 70 enfermeras se incorporarán a Atención Primaria y 446 reforzarán la Atención Hospitalaria. En Menorca, 39 enfermeran se incorporarán a centros de salud y unidades básicas y 12 enfermeras a la Atención Hospitalaria. Y en Ibiza y Formentera, 44 enfermeras reforzaran la Atención Primaria y 69 la Atención Hospitalaria de las dos islas.

El estudio nacional del sindicato de enfermeria SATSE sobre el cierre de camas estacional por comunidades autónomas sitúa a Baleares como la segunda comunidad española que menos plazas hospitarias cierra durante los meses de julio y agosto, con 50 camas, solo superada por La Rioja, con 34. Encabezan la lista Andalucía, con 2.125 camas cerradas; Cataluña, con1.500; Castilla y León, con 700 ; Galicia, con 600; y Aragón, con 594.

“En las rebajas de verano, las personas obtienen un mismo producto con un menor coste, pero en sanidad ocurre lo contrario, el paciente recibe un peor producto y del abaratamiento del coste se beneficia la administración que ahorra dinero aunque sea a costa de la atención que se presta en los centros sanitarios”, critica.

El sindicato rechaza también el argumento esgrimido por las algunas administraciones de que miles de personas se van de vacaciones y no requieren de atención en hospitales y centros de salud de en su autonomía, porque, “si unos se van, otros muchos vienen y pueden tener o surgirles cualquier problema de salud”.

España aumenta, año tras año, la afluencia de visitantes, no solo en las zonas costeras sino en otros puntos de la geografía de nuestro país y, en todos los casos, se encuentran a menos profesionales sanitarios y una peor atención cuya responsabilidad solo es achacable a los/as responsables de los diferentes centros y gerencias, añade.

Considera SATSE que el verano sería una época propicia para reducir las listas de esperas, cada vez más graves y preocupantes en nuestro país, si se mantuviera razonablemente la actividad en quirófanos y consultas, algo que tampoco se hace durante estos meses del periodo estival, alargando, a veces dramáticamente, el diagnóstico y la resolución de los procesos de salud.