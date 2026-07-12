Astronomía
Al Govern le queda trabajo a un mes del eclipse en Mallorca: ZOO, cortes y restricciones pendientes
A treinta y un días del fenómeno astronómico, residentes y visitantes siguen sin conocer buena parte del dispositivo previsto para una jornada que atraerá a decenas de miles de personas
Que sí, que tienen que organizar y gestionar muchos grupos diferentes de trabajo y distintas áreas, pero a falta de un mes para que se produzca un eclipse total de sol histórico en Mallorca, todavía falta que mucha información sea oficial.
Zonas Oficiales de Observación del Eclipse en Mallorca
La primera: las ZOO (Zonas Oficiales de Observación). Se han hecho pruebas para saber qué lugares tendrán una gran visibilidad, pero todavía no han habilitado los espacios ni han informado dónde estarán ubicados. Se calcula que serán cerca de una veintena, pero no dependen solo de la visibilidad, sino también de su grado de seguridad cumpliendo con requisitos como la accesibilidad, el aparcamiento o el aforo. Algo que, por ahora, los residentes desconocen.
Aplicación para saber cómo se verá
Es cierto que presentaron junto a AstroMallorca Horitzó Eclipsi 2026, una herramienta para saber desde dónde será visible, aunque continúan sin dar a conocer en qué municipios habrá lugares públicos habilitados para observarlo, lo que impide que muchas familias se puedan organizar con antelación. Su máxima continúa siendo la misma: «Si puedes verlo desde casa, mejor».
Restricciones en Mallorca
Llevan meses avanzando que el Govern prepara restricciones en la Serra de Tramuntana en un día de «máxima presión turística», aunque continúan sin avanzar si habrá lugares prohibidos y cerrados, cuáles serán, cuántos y dónde estarán situados. Que los habrá parece claro; cuáles serán, todavía no. Como en el mar: ¿todas las embarcaciones podrán salir a navegar a cualquier lugar?
Además, una de las cuestiones que más preocupa a los residentes es si habrá algún tipo de corte de carretera porque, a falta de un mes, todavía no se anunciado ninguna restricción concreta. Se esperan, pero no llegan. Como tampoco se conoce si aumentarán las frecuencias en el transporte público o si habrá algún tipo de servicio especial. O, en el lado contrario, si los residentes tendrán algún tipo de facilidad para acceder a zonas que previsiblemente completarán su aforo.
Protección para los residentes
Entre las prioridades del Govern figuran la protección de los residentes, la preservación de los espacios naturales y la seguridad en la movilidad. Ahora, es necesario saber qué medidas concretas se llevarán a cabo. Y solo falta un mes. Llegar a los residentes puede ser más sencillo, pero no para todos los turistas que saturarán la isla.
Gafas certificadas para ver el eclipse
La seguridad durante la observación del eclipse es otro de los puntos clave para prevenir riesgos médicos. Es por ello que Diario de Mallorca y Multiópticas ofrecen unas gafas MO diseñadas para verlo con total seguridad y completamente certificadas para la ocasión.
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