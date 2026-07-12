Así es la experiencia exclusiva de 200.000 euros para vivir el eclipse en Mallorca: jet privado, yate y una cena de lujo

Ver el eclipse total de sol en Mallorca también tendrá su versión más exclusiva. Gran Meliá ha diseñado una experiencia de lujo valorada a partir de 200.000 euros que incluye vuelo en jet privado desde cualquier punto de Europa, alojamiento en el Hotel de Mar Gran Meliá, navegación en una embarcación Riva para contemplar el fenómeno desde el Mediterráneo, gastronomía de autor y un programa personalizado de bienestar y experiencias.

Eclipse en Mallorca desde el mar

Mientras miles de personas buscan el mejor lugar para contemplar el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, también habrá quien lo haga desde el mar, a bordo de una embarcación privada y tras llegar a Mallorca en un jet privado. Esa es la propuesta presentada por Gran Meliá, que ha diseñado dos experiencias exclusivas desde sus hoteles en Mallorca y Menorca coincidiendo, además, con el 70 aniversario de la compañía, fundada en las Islas Baleares en 1956, para celebrar el alineamiento del sol, la luna y la Tierra.

Jet privado desde Europa

La experiencia comienza incluso antes de aterrizar en el archipiélago. Los clientes dispondrán de traslados privados desde su domicilio hasta el aeropuerto, un vuelo en jet privado desde cualquier punto de Europa y un servicio de concierge encargado de diseñar un itinerario completamente personalizado y con servicios a medida durante toda la estancia.

Experiencia exclusiva en Illetes

En Mallorca, la propuesta gira en torno al Hotel de Mar Gran Meliá, en Illetes. El momento central llegará a bordo de una Rivamare de la firma italiana Riva, desde la que los huéspedes contemplarán el eclipse navegando por el Mediterráneo mientras disfrutan de servicio gastronómico y experiencias de bienestar sin interrumpir su carácter contemplativo.

La experiencia incluye alojamiento en una Master Suite con servicio de mayordomía, además de un menú degustación creado por la chef Marga Coll, inspirado en la tradición culinaria mallorquina, una cena romántica en una cala de la mano de Bombon by Alberta Ferretti, tratamientos personalizados en el spa y actividades como una visita privada a la Fundació Pilar i Joan Miró, recorridos guiados por Palma o una excursión a Son Moragues.

Eclipse en Menorca

La propuesta tiene también una versión en Menorca desde Villa Le Blanc Gran Meliá, frente a la playa de Santo Tomás. Allí, la observación del eclipse se realizará a bordo de un tradicional llaüt menorquín, acompañado de un servicio gastronómico durante la navegación. La experiencia incluye alojamiento en la Suite Presidencial, tratamientos de bienestar, rutas a caballo por el Camí de Cavalls, experiencias enológicas y visitas a Hauser & Wirth, en la Illa del Rei.

Duración del eclipse

La fase de totalidad del eclipse está prevista entre las 20.27 y las 20.33 horas del próximo 12 de agosto, coincidiendo con el atardecer sobre el Mediterráneo. Además, esa misma noche tendrá lugar el máximo de actividad de las Perseidas, lo que convertirá la jornada en una de las citas astronómicas más especiales del año en Baleares.

La cadena hotelera explica que ambas experiencias han sido concebidas para quienes buscan una estancia completamente personalizada alrededor de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas, combinando navegación privada, gastronomía, bienestar y alojamiento de lujo en dos de los enclaves más exclusivos del Mediterráneo.