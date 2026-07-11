Rosario Sánchez promete un cambio en Baleares y centra su proyecto político en frenar la crisis de la vivienda

La candidata del PSIB-PSOE a la Presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha anunciado este sábado el inicio de una campaña informativa en las calles de Palma con la que los socialistas pretenden acercarse a la ciudadanía, conocer sus principales preocupaciones y presentar las líneas generales de su proyecto político de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

Sánchez ha estado acompañada por el candidato socialista a la Alcaldía de Palma, Iago Negueruela, y por la candidata a la Presidencia del Consell de Mallorca, Amanda Fernández. Durante el acto, la dirigente socialista se comprometió a liderar el "cambio" que, a su juicio, reclama una parte de la sociedad balear frente a las políticas del actual Govern del PP.

La candidata avanzó que la vivienda será el principal eje del programa electoral del PSIB-PSOE. En este sentido, aseguró que el incremento del precio de la vivienda, que cifró en un 25% durante los últimos tres años, constituye uno de los principales problemas de Baleares y defendió la necesidad de impulsar medidas para facilitar el acceso a un hogar.

Sánchez afirmó además que los socialistas trabajan en propuestas para revertir problemas como la masificación turística, las dificultades de acceso a la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de calidad de vida, con un programa que definió como "realista y viable" y basado en la experiencia de gobierno del partido.

Los candidatos del PSIB-PSOE hablando con la ciudadanía en las calles de Palma / PSIB-PSOE

Por su parte, Iago Negueruela aseguró que el PSOE de Palma ya trabaja en un proyecto para impulsar los cambios que, según afirmó, necesita la ciudad. El dirigente socialista insistió en que Palma es la ciudad donde más ha aumentado el precio de la vivienda y reclamó la adopción de medidas inmediatas en esta materia, además de mejoras en movilidad y un mayor aprovechamiento de la gratuidad del transporte público.

Negueruela también criticó la política municipal en materia de fiestas populares y lamentó la suspensión de celebraciones como las del Flexas y Canamunt y Canavall. Según afirmó, las asociaciones organizadoras han denunciado la falta de apoyo económico por parte del Ayuntamiento de Palma, al que acusó de priorizar actividades dirigidas al turismo frente a las iniciativas vecinales.

El candidato socialista defendió la necesidad de recuperar una ciudad "para quienes quieren vivirla y disfrutarla" y aseguró que el PSIB-PSOE respaldará a las entidades y colectivos que, según dijo, han contribuido históricamente a dinamizar la vida de los barrios de Palma.