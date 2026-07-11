Rescatadas cinco personas en una patera en Formentera, la tercera que llega a la isla este sábado

Cinco migrantes de origen magrebí han sido rescatados este sábado a 44 millas al sureste de Formentera a bordo de una patera, la tercera interceptada durante la jornada en la isla.

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han interceptado al grupo de migrantes a las 8:05 horas, cuando viajaban en una embarcación localizada al sureste de la pitiusa menor, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Además, durante la madrugada de este sábado, otras 38 personas, también de origen magrebí, han sido interceptadas tras arribar en dos embarcaciones a Formentera, con 18 y 20 ocupantes respectivamente.

Balance del año

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado las islas 169 llegadas de pateras con 3.166 inmigrantes en situación irregular.

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Durante 2025 arribaron a las islas 7.321 personas en 401 barcas procedentes del norte de África, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior.