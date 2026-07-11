Barrios
El Mercat de Santa Catalina de Palma protagoniza el anuncio de la Lotería de Navidad
El mercado municipal y la costa de Santanyí son los escenarios de las dos historias que ya se han estrenado en televisión y medios digitales
Palma se ha colado en una de las campañas publicitarias más esperadas del año. Loterías y Apuestas del Estado ha estrenado los dos anuncios con los que da el pistoletazo de salida al Sorteo Extraordinario de Navidad de 2026, ambos rodados íntegramente en Mallorca y con un marcado protagonismo de algunos de sus paisajes más reconocibles.
Uno de los anuncios se desarrolla en el Mercat de Santa Catalina, en Palma. La historia gira en torno a una madre y una hija que recuerdan un antiguo bar del barrio ya desaparecido y comparten el deseo de recuperarlo para la familia que lo regentó durante décadas.
El otro anuncio traslada la acción a la costa de Santanyí, donde un hombre sueña con adquirir un terreno frente al mar para conservarlo intacto y evitar que se transforme.
Con estas dos historias, la campaña abandona el protagonismo del premio económico para poner el foco en los deseos compartidos y en la voluntad de preservar lugares con un valor especial para quienes los viven. Bajo el mensaje de que ‘Los mejores sueños son los que se comparten’, los protagonistas utilizan el décimo de Navidad como símbolo de una ilusión colectiva más que como una simple oportunidad de ganar dinero.
La campaña ha sido desarrollada por tercer año consecutivo por la agencia Proximity y se ha difundido en televisión, medios digitales, radio y prensa. En la presentación, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, defendió que los anuncios reflejan «una sociedad solidaria» en la que compartir va mucho más allá del premio.
Coincidiendo con el estreno de la campaña, Loterías ha iniciado también la venta de los décimos para el sorteo del próximo 22 de diciembre. Este año se han emitido 205 millones de décimos y el Sorteo Extraordinario repartirá 2.870 millones de euros en premios.
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