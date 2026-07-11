El Govern prepara el lanzamiento de un sello de calidad para distinguir a los restaurantes que sirvan pescado y marisco de Baleares

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural estudia la creación de un distintivo que permita identificar a los restaurantes comprometidos con la compra y la promoción del pescado y marisco de las Islas Baleares. La iniciativa, que se desarrollará de forma conjunta con el sector pesquero, pretende reforzar la comercialización de los productos locales e incentivar su consumo tanto entre los residentes como entre los visitantes.

El conseller Joan Simonet ha abordado esta propuesta en una reunión mantenida con representantes de OPMallorcamar, encabezados por su presidente, Pedro Mercant; armadores del sector de la pesca de arrastre y la coordinadora del proyecto Calant Xarxes, Elisa Martínez.

La principal línea de trabajo acordada consiste en diseñar una certificación para aquellos establecimientos de restauración que acrediten un compromiso real con la compra de pescado y marisco comercializado bajo las marcas Millorquí y Peix Nostrum. Para ello, se establecerán una serie de requisitos objetivos y verificables que serán definidos conjuntamente por la Conselleria y el sector.

Entre los criterios que podrían tenerse en cuenta figuran el porcentaje mínimo de pescado local que ofrece el restaurante, la identificación de los productos de proximidad en la carta o el cumplimiento de compromisos relacionados con la trazabilidad y la sostenibilidad. Además, el proyecto contempla el desarrollo de una herramienta informática que permitirá localizar de forma sencilla todos los restaurantes que obtengan este distintivo, clasificados por islas y municipios.

Durante el encuentro, Simonet defendió la necesidad de seguir impulsando la presencia del pescado local en los canales de comercialización y destacó que se trata de un producto de "extraordinaria calidad" que debe ser fácilmente identificable por los consumidores. Asimismo, subrayó que apoyar el producto pesquero de proximidad contribuye a la sostenibilidad, al mantenimiento de la pesca profesional y a aumentar el valor añadido de las capturas realizadas por los pescadores de Baleares.

Como siguiente paso, OPMallorcamar elaborará una primera propuesta con los requisitos que deberán cumplir los establecimientos para obtener la certificación. Posteriormente, la Conselleria y el sector definirán el modelo definitivo, el sistema de control y las posibles vías de financiación antes de presentar la iniciativa al sector de la restauración.

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La reunión también sirvió para analizar otras medidas destinadas a mejorar la competitividad del sector pesquero. Entre ellas destaca la elaboración de un anteproyecto para estudiar la viabilidad de un futuro obrador y de una cámara de congelación que permitan incrementar el valor añadido del pescado capturado, mejorar su conservación y ampliar las posibilidades de distribución y elaboración para restaurantes, hoteles y otros establecimientos de restauración. Además, ambas partes abordaron otras actuaciones encaminadas a mejorar el funcionamiento del sector e incrementar la presencia del pescado y marisco de las Islas Baleares en el mercado.