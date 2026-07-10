Vivienda en Baleares: el Govern acelera la construcción de 175 pisos públicos con la tramitación exprés del IBAVI

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la declaración como inversiones de interés autonómico de cuatro nuevas promociones del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) que suman 175 viviendas públicas, con el objetivo de acelerar su construcción mediante una tramitación administrativa abreviada. Los proyectos corresponden a una promoción de 120 viviendas en el ParcBit de Palma, otras 28 en el Port de Pollença, 19 en Petra y 8 en Maó. Además, el Ejecutivo ha autorizado el inicio de las obras de otra promoción de ocho viviendas en Eivissa, que ya contaba con esta declaración.

Con este nuevo acuerdo, ya son 41 las promociones del IBAVI declaradas inversiones de interés autonómico en todas las islas, lo que permitirá construir alrededor de 950 viviendas públicas. Todas ellas forman parte del plan de choque del Govern para incrementar el parque de vivienda asequible y se integran en un conjunto de más de 1.200 viviendas públicas que actualmente tramita el IBAVI.

La declaración de inversión de interés autonómico fue incorporada por la Ley 4/2025, aprobada el pasado año, para otorgar a las promociones de vivienda protegida una tramitación preferente similar a la de infraestructuras educativas o sanitarias. Gracias a este procedimiento exprés, el Govern pretende reducir los plazos administrativos y acelerar la ejecución de nuevas promociones destinadas a residentes.

Diferentes proyectos

Entre los proyectos aprobados destaca la promoción de 120 viviendas de alquiler temporal en el ParcBit, destinada a trabajadores y personal investigador de las empresas e instituciones ubicadas en el parque tecnológico y en el entorno de la Universitat de les Illes Balears (UIB). También se incorporan al procedimiento acelerado las 28 viviendas previstas en la urbanización de Gotmar, en el Port de Pollença, las 19 viviendas proyectadas en el camino de Es Cos, en Petra, y otras 8 viviendas en Maó, que se construirán en unos locales situados en el edificio de la estación de autobuses de la ciudad.

Asimismo, el Consell de Govern ha autorizado el proyecto de construcción de otra promoción incluida en el plan de choque de vivienda. Se trata de ocho viviendas públicas en el municipio de Eivissa, que se levantarán en el solar del antiguo Mercat Pagès, un terreno cedido por el Ayuntamiento de Eivissa y que ya había sido declarado inversión de interés autonómico.

Desde la aprobación del primer paquete de promociones, en diciembre del pasado año, el Govern ha ido ampliando progresivamente el número de proyectos acogidos a este procedimiento. El primer acuerdo incluyó 31 promociones, mientras que los dos siguientes incorporaron otras seis. Con las cuatro aprobadas este viernes, el Ejecutivo alcanza las 41 promociones beneficiadas por una figura que considera clave para acelerar la construcción de vivienda pública en Baleares.