Así quedó un apartamento de Magaluf tras la marcha de unos huéspedes: el caso real que conciencia sobre la limpieza

El estado en el que quedó un apartamento turístico de Magaluf tras la salida de unos huéspedes se ha convertido en el eje de una nueva campaña de concienciación impulsada por Vistasol Apartments. El establecimiento ha difundido un vídeo en sus redes sociales en el que muestra cómo encontraron una de sus habitaciones tras el fin de una estancia, con el objetivo de reivindicar el trabajo del equipo de limpieza y fomentar el respeto por los alojamientos turísticos.

Las imágenes, publicadas en sus redes sociales, muestran restos de comida y bebida sobre las mesas, envases y basura repartidos por distintas estancias, la cama completamente deshecha y toallas y otros objetos tirados por el suelo. El vídeo acumula miles de visualizaciones y 'me gusta', además de comentarios de usuarios sorprendidos por el estado del apartamento.

Desde Vistasol Apartments explican que las imágenes corresponden a un caso real, aunque insisten en que no representan una situación habitual y piden evitar interpretaciones sensacionalistas o que puedan dar una imagen distorsionada de sus clientes.

Poner en valor el trabajo del equipo de pisos

La empresa explica que la iniciativa forma parte de una campaña de concienciación sobre la limpieza y la convivencia en los apartamentos turísticos. El objetivo, aseguran, es dar visibilidad al trabajo que realizan diariamente las camareras de pisos para que cada alojamiento esté listo para recibir a los siguientes huéspedes.

Con esta acción, Vistasol Apartments pretende recordar que detrás de cada cambio de cliente existe un importante trabajo de limpieza, organización y preparación que, en ocasiones, debe afrontarse en un tiempo muy reducido para cumplir con los horarios de entrada.

Un mensaje de civismo

El establecimiento considera que la inmensa mayoría de los visitantes hace un uso responsable de las instalaciones, pero entiende que mostrar casos excepcionales como este puede servir para promover un mayor respeto hacia los alojamientos turísticos y hacia las personas que trabajan en ellos.

La campaña no es nueva. Vistasol Apartments ya impulsó el pasado año una iniciativa con un mensaje similar para sensibilizar sobre la importancia de cuidar los apartamentos durante la estancia y reconocer la labor del personal encargado de su mantenimiento.