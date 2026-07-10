La patronal de Baleares reclama a AENA "mejorar la gestión" del aeropuerto de Palma para evitar la saturación en horas punta

La patronal de Baleares, CAEB, ha reclamado este viernes a AENA "mejorar la gestión, especialmente de los flujos aéreos" en el aeropuerto de Palma para evitar la sensación de saturación que los aeropuertos tienen en horas punta y "encaminarse así hacia el objetivo de sostenibilidad por el que apuesta" el archipiéago. La petición la ha trasladado la presidenta de la patronal, Carmen Planas, durante el encuentro que ha mantenido esta mañana en la sede de la patronal con una delegación de AENA encabezada por su vicepresidente ejecutivo, Javier Marín, la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral, y el director del Aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, con motivo de dar a conocer el avance de las obras de Son Sant Joan, así como los proyectos previstos para los aeródromos de Menorca e Ibiza.

Las obras en el aeropuerto de Palma están en su fase final, “casi acabadas”, tras una inversión de 600 millones realizada por AENA. La modernización, mejora de espacios y apuesta por equipamiento tecnológico se trasladará los próximos años a los aeródromos de Mahón e Ibiza, donde el ente aeroportuario prevé invertir cerca de 400 millones de euros en el quinquenio 2027-2031.

“Es una buena noticia”, ha señalado Planas, acompañada en la reunión por el vicepresidente de CAEB Rafael Roig y la gerente de la FEHM, María José Aguiló. Por parte de AENA, su vicepresidente ha asegurado que, al igual que las obras realizadas en Palma, los proyectos previstos en Menorca e Ibiza responden a la necesidad “ampliar y modernizar los espacios; en ningún caso hablamos de incrementar el número de vuelos”. La reunión se enmarca en los contactos entre CAEB y AENA iniciados el pasado verano para mejorar la comunicación de los proyectos previstos por la entidad aeroportuaria en “infraestructuras esenciales para Baleares”, recuerda Planas.

El Govern reclama a AENA más puntos de agua en Son Sant Joan

El Govern ha reclamado a la gestora estatal Aena la instalación de más puntos de agua y zonas de sombra en el aeropuerto de Palma para proteger a los trabajadores frente a las altas temperaturas durante el verano, una petición que ha sido trasladada por el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal). Este encuentro, con la participación también del sindicato CCOO, da continuidad al celebrado hace un mes entre las partes y se enmarca en el plan de colaboración impulsado por el ejecutivo para reforzar las medidas preventivas frente al calor en el aeródromo palmesano.

Tanto el organismo autonómico como el sindicato han coincidido en la necesidad de ampliar los puntos de suministro de agua para facilitar la hidratación de los trabajadores y habilitar más espacios de sombra donde puedan resguardarse durante las horas de mayor exposición al calor, ha detallado el Govern en una nota. Las partes también han acordado mantener nuevas reuniones para seguir desarrollando este plan y abordar las demandas planteadas por la plantilla.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y la directora del Ibassal, Coloma Capó, ya trasladaron estas reivindicaciones al director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, en una reunión celebrada recientemente en el aeropuerto de Palma, ha recordado el ejecutivo. En ese encuentro también pidieron la reapertura de la cantina del aeropuerto para que los trabajadores dispongan de un espacio donde comer y resguardarse de las altas temperaturas durante la jornada laboral.