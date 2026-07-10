Los mejores lugares de Mallorca para ver el eclipse total del 12 de agosto

Mallorca se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo. El próximo 12 de agosto, la isla quedará dentro de la franja de totalidad del eclipse solar, un fenómeno excepcional que oscurecerá el cielo durante algo más de un minuto coincidiendo, además, con la puesta de sol.

Aunque el eclipse será visible desde buena parte de Mallorca, la experiencia no será igual en todos los lugares. La baja altura del sol sobre el horizonte hará que la elección del punto de observación sea decisiva: cualquier montaña, edificio o arboleda puede impedir contemplar el momento culminante del fenómeno.

Por ello, los expertos recomiendan escoger ubicaciones con una visión completamente despejada hacia el oeste y, siempre que sea posible, alejadas de la contaminación lumínica y de las grandes aglomeraciones.

Estos son algunos de los lugares que reúnen las mejores condiciones para disfrutar del eclipse.

Sa Foradada (Deià)

Es, probablemente, el lugar más conocido para contemplar la puesta de sol en Mallorca y también uno de los favoritos para seguir el eclipse. Según las simulaciones realizadas con la aplicación Horizonte Eclipse 2026, desarrollada por AstroMallorca, desde este mirador se alcanzará la totalidad del eclipse durante unos 90 segundos, con una visibilidad del horizonte superior al 90 %.

Su orientación hacia poniente y la ausencia de obstáculos convierten a sa Foradada en un escenario privilegiado. Sin embargo, los especialistas advierten de que también será uno de los puntos con mayor afluencia de visitantes, por lo que recomiendan llegar con muchas horas de antelación o valorar otras alternativas.

Mirador de Sa Foradada / DM

Playa de Palma

La Playa de Palma figura entre las ubicaciones que más respaldo han recibido por parte de AstroMallorca. De hecho, fue el lugar elegido para realizar una de las simulaciones oficiales del eclipse.

Su principal ventaja es que combina un horizonte completamente abierto sobre el mar, una gran capacidad para acoger público y un acceso mucho más sencillo que otras zonas de la Serra de Tramuntana. Además, al encontrarse cerca de Palma, permite evitar desplazamientos largos y reducir el riesgo de colapsos de tráfico.

La Playa de Palma. / Manu Mielniezuk

Ciudad Jardín

A escasos minutos del centro de Palma, Ciudad Jardín ofrece unas condiciones muy similares a las de Playa de Palma. Su paseo marítimo proporciona una visión limpia hacia el oeste, sin obstáculos relevantes, lo que permitirá contemplar la totalidad del eclipse prácticamente sobre el Mediterráneo.

Los expertos destacan que puede convertirse en una buena alternativa para quienes prefieran evitar los lugares más concurridos sin alejarse de la capital.

Ciudad Jardín / Redacción digital

Cap de ses Salines

El extremo sur de Mallorca también aparece entre las mejores opciones para seguir el eclipse. La ausencia de edificaciones y la amplitud del horizonte marítimo ofrecen una excelente perspectiva para observar la puesta de sol y la fase de totalidad.

Se trata de un entorno especialmente atractivo para quienes busquen disfrutar del fenómeno en un paisaje natural, aunque conviene prever el acceso y la vuelta debido al incremento de visitantes previsto para esa jornada.

Vista del arenal de la playa de es Trenc, Ses Salines / Redacción Digital

Miradores de la Serra de Tramuntana

Más allá de sa Foradada, numerosos miradores repartidos por la Serra de Tramuntana reúnen condiciones muy favorables para la observación. Los puntos elevados orientados hacia el oeste permiten ganar visibilidad sobre el horizonte y disfrutar de una panorámica privilegiada del eclipse.

No obstante, las autoridades insisten en extremar la precaución, ya que las carreteras de la Serra registran una elevada intensidad de tráfico durante el verano y podrían producirse importantes retenciones.

Vistas desde la Serra de Tramuntana / UTMB

Bahía de Palma

Todo el litoral de la bahía, especialmente las zonas abiertas hacia poniente, ofrece unas condiciones muy favorables para seguir el eclipse. Además de Playa de Palma y Ciudad Jardín, otros puntos del paseo marítimo y del frente costero permitirán contemplar el fenómeno siempre que el horizonte permanezca libre de obstáculos.

La cercanía a los núcleos urbanos convierte esta zona en una de las recomendaciones de los expertos, que recuerdan que no es necesario recorrer grandes distancias para disfrutar del eclipse en buenas condiciones.

Paseo Marítimo de Palma / Autoridad Portuaria de Baleares

Un mismo consejo para todos los observadores

Los especialistas coinciden en una recomendación: el mejor lugar será siempre aquel que combine un horizonte completamente despejado hacia el oeste, buena accesibilidad y seguridad. Por ello, tanto el Govern como AstroMallorca aconsejan observar el eclipse desde un punto cercano al domicilio siempre que reúna esas condiciones, evitando desplazamientos innecesarios y contribuyendo a reducir la masificación prevista para una jornada que convertirá Mallorca en uno de los principales escenarios mundiales del eclipse total de sol de 2026.