Una heladería de Palma rinde homenaje a la selección con un helado inspirado en la bandera de España

La heladería mallorquina Iceberg se ha sumado al ambiente deportivo con motivo del partido del mundial que enfrenta hoy, a las 21.00, a la selección española con Bélgica. La empresa ha presentado un helado especial inspirado en la bandera de España, elaborado de forma artesanal y disponible para celebrar la cita deportiva.

Según ha compartido la empresa en sus redes sociales, la creación combina chocolate blanco con yogur, un veteado de frambuesa, mango y granillo de pistacho, formando las franjas rojas y amarillas características de la enseña nacional.

“Hoy no solo animamos a España… ¡También la celebramos con sabor!”, señala Iceberg en la publicación añadiendo que esta edición especial es un homenaje al equipo de fútbol que, además, también refleja “la misma pasión, dedicación y espíritu de equipo” que pone cada día en sus locales y anima a sus seguidores a compartir su pronóstico para el encuentro entre España y Bélgica.

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Con esta iniciativa, la heladería mallorquina se suma al ambiente que rodea el encuentro con una propuesta que une gastronomía y deporte.