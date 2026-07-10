El Govern retira a Damm el sello de proyecto estratégico tras el cierre de Agama

La caída del proyecto de Agama ha acabado por arrastrar también el DAMM Next Generation Mallorca. El Consell de Govern ha aprobado este viernes la revocación de la declaración de proyecto industrial estratégico concedida a la iniciativa de Damm al considerar que las modificaciones introducidas por la empresa han desvirtuado los objetivos que justificaron su tramitación preferente hace poco más de dos años.

La decisión se produce después de que Damm comunicara la cancelación de la ampliación de la planta de productos lácteos de Agama y redujera la inversión global prevista de 41,8 millones de euros a 21 millones. Para el Ejecutivo autonómico, estos cambios hacen que el proyecto deje de cumplir los requisitos industriales, económicos y ambientales exigidos por la Ley de Proyectos Industriales Estratégicos de Baleares.

Actuaciones inseparables

Cuando el Govern otorgó la declaración estratégica, en diciembre de 2023, el proyecto se sustentaba sobre tres actuaciones inseparables: la ampliación y modernización de la planta de Agama, la construcción de una nueva microcervecera y un nuevo centro logístico. Sin embargo, durante la tramitación Damm comunicó la inviabilidad económica de la actuación prevista en Agama y reformuló el resto del proyecto, reduciendo prácticamente a la mitad la inversión inicialmente comprometida.

Los informes técnicos concluyen que esta modificación altera de forma sustancial los criterios que permitieron declarar la iniciativa como estratégica. En concreto, desaparece una inversión de 7,9 millones de euros destinada a la planta de Agama, se pierde el efecto tractor sobre el sector ganadero y la industria láctea de Mallorca, disminuye la creación de empleo prevista y se reducen también los beneficios ambientales derivados de fabricar más productos lácteos en la isla y evitar su transporte desde la Península.

Ya no tiene viabilidad

Además, el Govern sostiene que el proyecto ya no garantiza la viabilidad de Agama, una empresa histórica de la industria alimentaria mallorquina cuya continuidad fue uno de los argumentos esgrimidos para justificar la declaración estratégica. Como consecuencia, el Ejecutivo considera que la iniciativa ya no contribuye a la mejora y diversificación del tejido industrial de Baleares, ni alcanza el nivel de inversión, generación de empleo de calidad y sostenibilidad ambiental que motivaron su aprobación hace dos años. Por ello, el Consell de Govern ha acordado revocar oficialmente la declaración de proyecto industrial estratégico.

La decisión supone el cierre administrativo de un proyecto que nació como una de las principales apuestas industriales de Damm en Baleares y que aspiraba a modernizar la histórica planta de Agama, impulsar una nueva microcervecera y crear un gran centro logístico. Sin embargo, la renuncia a la inversión prevista en la empresa láctea ha acabado provocando el efecto contrario: la desaparición de las condiciones que permitieron al Govern otorgarle un tratamiento estratégico.