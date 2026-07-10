El Govern no prevé aprobar una ley del ‘concebido no nacido’, pero aplicará la de Feijóo si llega al Gobierno

El Govern balear no prevé impulsar una ley del "concebido no nacido" como la aprobada recientemente por la Comunidad de Madrid, aunque aplicará una eventual normativa estatal si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llega al Gobierno de España y cumple su compromiso de extender este modelo a todo el país.

Así lo ha asegurado este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien ha descartado que Baleares esté trabajando en una iniciativa de este tipo. "No hemos hecho ningún tipo de valoración en este sentido", ha afirmado al ser preguntado por la norma impulsada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Costa ha explicado que el Govern tampoco ha analizado la necesidad de implantar una regulación similar en las Islas. "No me consta que la Conselleria de Familias haya hecho trabajo en este sentido y no preveemos que esta legislatura se presente una ley de este tipo", ha señalado.

El pronunciamiento del portavoz llega después de que Feijóo anunciara este jueves que, si alcanza la presidencia del Gobierno, aprobará una ley nacional para que el "concebido no nacido" tenga efectos administrativos a la hora de acceder a ayudas y subvenciones públicas. El presidente del PP defendió que una mujer embarazada debe poder computar al hijo que espera para beneficiarse de determinadas prestaciones, siguiendo el modelo aprobado la pasada semana por la Asamblea de Madrid.

Preguntado por si Baleares aplicaría esa futura ley estatal, Costa ha respondido de forma afirmativa. "Evidentemente, si hubiera una ley estatal que tuviera esta regulación, por descontado que en Baleares se aplicaría", ha manifestado. No obstante, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico no ha abierto ningún debate sobre la conveniencia de impulsar una norma propia. "El Govern no ha hecho el análisis de la necesidad de implantar una ley de este tipo en Baleares. No lo hemos valorado y no puedo dar una respuesta en este sentido", ha concluido.

La ley aprobada en Madrid permite que el embarazo tenga efectos administrativos para facilitar el acceso de las familias a determinadas ayudas públicas desde el momento de la gestación. La iniciativa ha generado una fuerte controversia política y ha sido criticada por los partidos de izquierda, mientras que el Partido Popular la presenta como una medida de apoyo a la maternidad que ahora Feijóo quiere extender al conjunto de España si llega a La Moncloa.