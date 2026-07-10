El Govern pide extremar las precauciones ante la ola de calor y el elevado riesgo de incendios en Baleares

El Govern ha hecho este viernes un llamamiento a la "responsabilidad y la prevención" ante el episodio de calor intenso que afecta a Baleares y que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prolongará al menos hasta bien entrada la próxima semana. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha advertido este viernes que las altas temperaturas, que ya han superado los 40 grados en algunos puntos del archipiélago, pueden tener "consecuencias muy graves" para la salud y aumentar el riesgo de incendios forestales.

Tras el Consell de Govern, Costa ha recordado que el Ejecutivo mantiene activa, por segundo año consecutivo, una campaña de sensibilización frente a las altas temperaturas, impulsada de forma conjunta por las consellerias de Presidencia, Trabajo y Salud. El objetivo, ha explicado, es recordar a la población una serie de recomendaciones básicas para evitar golpes de calor y otras situaciones de riesgo.

Entre ellas, ha citado evitar el ejercicio físico y las actividades deportivas durante las horas centrales del día, buscar espacios frescos y a la sombra, vestir ropa ligera y de colores claros, hidratarse con frecuencia aunque no se tenga sed, realizar comidas ligeras, evitar el consumo de alcohol y cafeína y no dejar nunca a menores, personas mayores o animales en el interior de vehículos cerrados. También ha insistido en el uso de protección solar y en mantener las viviendas ventiladas en las horas de menor calor.

El vicepresidente ha pedido prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, como los niños, las personas mayores, quienes padecen enfermedades crónicas y los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre.

Seguir los avisos oficiales

Costa ha reclamado a la ciudadanía que se informe únicamente a través de los canales oficiales del Govern, Emergencias 112 y la Aemet, prestando especial atención a los avisos meteorológicos por horas, ya que las temperaturas y el nivel de riesgo pueden variar según el municipio. Asimismo, ha recordado que, ante cualquier emergencia o si una persona presenta síntomas compatibles con un golpe de calor, debe avisarse inmediatamente al 112.

La Aemet mantiene este viernes avisos por temperaturas máximas que pueden alcanzar o superar los 39 grados en el interior de Mallorca, mientras que el episodio de calor podría prolongarse durante varios días más.

Riesgo muy alto de incendios

El portavoz del Govern también ha advertido del elevado riesgo de incendios forestales asociado a las altas temperaturas y la sequedad del terreno. En este sentido, ha recordado que está totalmente prohibido encender fuego a menos de 50 metros de terrenos forestales y en todas las áreas recreativas de Baleares, además de que las quemas agrícolas realizadas a menos de 500 metros de masa forestal requieren autorización.

Costa ha señalado que durante los próximos días continuará activándose en gran parte del archipiélago el índice de riesgo de incendio forestal Foc 4, que implica un peligro muy alto. "Cualquier negligencia o imprudencia puede desencadenar un incendio con graves consecuencias para el territorio y para las personas", ha advertido.

Por ello, ha apelado a la colaboración ciudadana para evitar cualquier actividad que pueda originar un fuego y ha pedido avisar de inmediato al 112 ante cualquier columna de humo o indicio de incendio. "La prevención es la mejor herramienta que tenemos para evitar incendios forestales", ha concluido.