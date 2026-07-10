Empresa
El Govern lanza una segunda fase de los bonos comerciales en Baleares: "Queremos aprovechar hasta el último euro disponible"
Los comercios que ya han agotado sus bonos recibirán una nueva asignación para mantener el impulso del consumo hasta el 31 de julio
La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía pondrá en marcha una segunda fase de la campaña de los «Bons Illes Balears» tras la elevada demanda registrada durante las primeras semanas. La iniciativa ya ha generado 6,53 millones de euros en ventas en los comercios adheridos, con un retorno de 2,7 euros en compras por cada euro invertido en bonos.
Bonos comerciales en Mallorca en julio
Ante este éxito, el Govern redistribuirá los bonos entre los establecimientos que ya han agotado la asignación inicial para que puedan seguir ofreciendo descuentos hasta el final de la campaña, previsto para el 31 de julio.
La acogida de la ciudadanía ha superado las previsiones. De los 189.175 bonos asignados inicialmente a los comercios adheridos —excepto los del sector de la alimentación— solo quedan 2.458 por canjear. Además, 743 establecimientos, más del 60 % de los participantes, ya han agotado por completo su asignación.
Incentivar compra de Proximidad en Baleares
Esta edición de los «Bons Illes Balears» ha triplicado el presupuesto respecto al año pasado, reforzando la apuesta del Govern por el comercio de proximidad y el impulso al consumo local.
El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que «los datos confirman que los "Bons Illes Balears" cumplen plenamente su objetivo de dinamizar el comercio local e incentivar el consumo en nuestros establecimientos. Hemos triplicado el presupuesto porque creemos en esta herramienta y los resultados demuestran que es una apuesta acertada».
Además, ha subrayado que «la respuesta está superando todas las expectativas y, por eso, ponemos en marcha esta segunda fase, en la que redistribuimos los bonos para que lleguen a los comercios que continúan registrando una demanda elevada. Queremos aprovechar hasta el último euro disponible y continuar generando actividad económica en todas las Illes».
Bonos por cada isla
La redistribución se realizará entre los establecimientos que ya han agotado sus bonos. En esta nueva fase, cada comercio recibirá una asignación adicional en función de la isla donde se ubique: 190 bonos en Mallorca, 233 en Menorca, 233 en Eivissa y 253 en Formentera.
Con esta medida, el Govern pretende aprovechar la totalidad de los fondos disponibles y mantener el impulso de una campaña que sigue incrementando las ventas del comercio de proximidad y fomentando el consumo en las Illes Balears.
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