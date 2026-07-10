El Govern descarta acciones legales frente al manual de acción contra la turistificación y llama a la responsabilidad
El vicepresidente y portavoz, Antoni Costa, pide a los organizadores que retiren los mensajes que incitan al sabotaje, agradece el rechazo social al documento y reitera el respeto al derecho de manifestación siempre que sea pacífica
El Govern descarta, por el momento, emprender acciones legales por el polémico manual difundido por los organizadores de la manifestación contra la turistificación del próximo 26 de julio y confía en que sus autores rectifiquen para evitar que se produzcan incidentes. Así lo ha afirmado este viernes el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, después de que la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) anunciara este jueves que estudia posibles medidas legales al considerar que el documento contiene mensajes de "coacción" e "intimidación".
Tras el Consell de Govern, Costa ha señalado que el objetivo del Ejecutivo es que "las personas u organizaciones que han elaborado este manual rectifiquen" y, en consecuencia, "no se produzca ningún hecho que podamos lamentar en el futuro". Por ello, ha defendido actuar con "máxima prudencia y responsabilidad".
Preguntado por si el Govern anima a los sectores que se consideran señalados por el documento a acudir a los tribunales, el vicepresidente ha evitado hacerlo y ha dejado claro que, a su juicio, "ahora mismo no son necesarias" acciones legales. "Creo que no lo serán", ha insistido, al mostrarse convencido de que no llegarán a producirse los actos a los que hace referencia el manual.
Costa ha reiterado que el Govern mantiene un "máximo respeto" por cualquier manifestación pacífica y ha defendido el derecho de los ciudadanos a protestar. No obstante, ha reiterado el rechazo del Ejecutivo a "cualquier incitación a la violencia" o a actuaciones que puedan derivar en daños.
En este sentido, ha valorado "muy positivamente" la respuesta que, según ha dicho, ha dado la sociedad balear al documento difundido por los convocantes de la protesta. El portavoz del Govern ha agradecido expresamente la condena realizada por la Delegación del Gobierno, los sindicatos UGT y CCOO y distintos colectivos ecologistas, así como el posicionamiento de organizaciones empresariales de sectores como la hostelería, el comercio, la restauración, las agencias de viajes y el ocio nocturno.
Llamamiento a preservar la convivencia
El vicepresidente ha aprovechado su comparecencia para lanzar un nuevo llamamiento a la "responsabilidad, la tranquilidad y la serenidad", con el objetivo de preservar la convivencia en Baleares.
Costa ha defendido que la sociedad balear es "cívica, sensata y respetuosa" y ha confiado en que no se produzca ningún episodio violento durante la protesta convocada para el 26 de julio.
El Govern ya calificó este jueves de "inaceptable" el contenido del manual al considerar que incluía llamamientos incompatibles con una protesta pacífica, mientras que los organizadores de la movilización sostienen que el documento ha sido sacado de contexto y niegan que promueva actos violentos. Un día después, la FEHM anunció que está estudiando posibles acciones frente a unos mensajes que considera intimidatorios para empresas y trabajadores del sector turístico.
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