Educación excluye a los sindicatos del órgano consultivo de FP
Las asociaciones de trabajadores recurren la decisión de la Dirección General de FP por no incluir a los representantes en el órgano consultivo
El sindicato CCOO de las Illes Balears ha interpuesto una demanda contencioso-administrativa contra la composición de la nueva Comisión Consultiva de la Oferta de Formación Profesional de las Islas Baleares. Este recurso se debe a la exclusión total de cualquier tipo de representación a los organizadores sindicales.
La comisión, creada mediante una resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa, tiene como función asesorar a la Administración en la planificación y adaptación de la oferta de Formación Profesional a las necesidades del archipiélago. Sin embargo, su composición solo contempla la participación de dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas y de uno de la Cámara de Comercio, sin incluir a ninguna organización sindical.
Para CCOO, esta exclusión supone un desequilibrio en la representación de los agentes sociales. El sindicato sostiene que no tiene sentido que la patronal participe en un órgano consultivo sobre Formación Profesional mientras se impide que los representantes de los trabajadores formen parte del mismo, especialmente cuando las decisiones que allí se adopten tendrán un impacto directo en el empleo y la cualificación profesional.
Según explica la organización, antes de acudir a los tribunales, se intentó revertir la situación por distintas vías. En los últimos meses, se hicieron llegar peticiones directas tanto al consejero de Educación y Universidades como a la propia directora general de Formación Profesional. Sin embargo, la Administración rechazó estos requerimientos y mantuvo la composición del órgano.
Con este recurso, CCOO solicita que se modifique la composición de la Comisión Consultiva para incorporar representación sindical en condiciones de igualdad con la patronal. El sindicato sostiene que la planificación de la Formación Profesional debe contar con la participación de todas las partes implicadas y que dejar fuera a los representantes de los trabajadores rompe el principio de equilibrio que debería regir este tipo de órganos.
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