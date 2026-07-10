Condenado a dos años por violar a su pareja ebria en su casa en Mallorca tras decirle “aquí se hace lo que digo yo”

La Audiencia de Palma condenó ayer al mediodía a un joven a dos años de prisión por violar a su pareja ebria en el domicilio donde ambos convivían en un municipio del Llevant de Mallorca en diciembre de 2019.

El acusado, español de 29 años, que carece de antecedentes penales, reconoció los hechos ante el tribunal de la Sección Segunda y se declaró autor responsable de un delito de abuso sexual con penetración.

Inicialmente, la fiscalía reclamaba para él una pena de doce años de cárcel y otros diez años de libertad vigilada por un delito de violación en concurso con otro delito de lesiones psíquicas, con las circunstancias agravantes de discriminación por razón de género y de parentesco.

El ministerio público rebajó su solicitud y alcanzó un acuerdo con la acusación particular y la defensa, lo que evitó la celebración del juicio. El fiscal modificó el relato de los hechos para que se hiciera constar que la víctima se encontraba embriagada y estaba incapacitada para prestar su consentimiento, por lo que el encausado se aprovechó de esta circunstancia.

Por ello, la acusación pública calificó lo ocurrido como un delito de abuso sexual con penetración y no una agresión sexual. Además, la fiscalía apreció la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas porque la tramitación de la causa se ha demorado casi siete años, ya que el procedimiento se inició a finales de diciembre de 2019. Y suprimió las dos agravantes.

Ante la sustancial rebaja en la pena, el acusado admitió los cargos y se conformó con dos años de prisión. La Sala dictó sentencia in voce y le impuso, además de los dos años de cárcel, otros cinco años de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la perjudicada durante diez años. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a su entonces pareja con 20.000 euros por los daños morales y psicológicos causados.

El fallo ya es firme, porque las partes personadas manifestaron que no iban a recurrirlo. Posteriormente, a raíz de la petición del abogado de la defensa, el tribunal suspendió la pena de prisión al inculpado por un periodo de tres años en los que no podrá delinquir y con la condición de que pague la indemnización a la víctima en dos años. El hombre se comprometió a pagar los 20.000 euros, si bien reconoció que no trabaja. “No trabajo, pero yo iré pagando. Mis padres me ayudarán”, aseguró durante la vista oral.

El procesado mantenía una relación sentimental con la joven desde mediados de noviembre de 2019. Ambos residían en una vivienda en un municipio de la isla.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de diciembre de 2019, sobre las once de la noche, cuando el encausado se hallaba en el dormitorio del domicilio conyugal acostado en la cama junto a su pareja, que se hallaba ebria. En un momento dado, el joven empezó a dar besos a su compañera sentimental y comenzó a acariciar su zona genital, pero ella estaba incapacitada para dar su consentimiento debido a su estado.

Según la fiscalía, el sospechoso se aprovechó de esta circunstancia y le espetó frases como “eres una puta”, “zorra” o “aquí se hace lo que digo yo”, para seguidamente sujetarle con una mano sus brazos y arrebatarle la ropa.

La forzó y menospreció

A continuación, el hombre, reteniéndole todavía fuertemente los brazos, “con el propósito de satisfacer sus propios deseos sexuales”, según la acusación pública, la forzó, mientras le propinaba golpes en el pecho y le decía: “No sirves ni para follar”.

A consecuencia de lo sucedido, la víctima sufrió profundas reacciones psicológicas de ansiedad y malestar. Requirió de tratamiento psicológico y farmacológico para recuperarse y tuvo que asistir de forma continuada a los servicios de psiquiatría de un centro de salud de Manacor.

El pasado 31 de diciembre de 2019, un juzgado de instrucción de Manacor dictó un auto en el que imponía al encausado la prohibición de aproximarse y comunicarse con la perjudicada durante el tiempo que dure la tramitación del procedimiento judicial.