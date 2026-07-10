Los centros de salud de Mallorca pierden más de medio millón de citas médicas al año porque los pacientes no acuden ni las cancelan

En las agendas de los centros de salud de Mallorca hay centenares de huecos vacíos todos los días porque hay pacientes que, pese a tener una cita programada, finalmente no acuden y tampoco la anulan. Detrás de esos huecos hay otros usuarios esperando para ser atendidos que podrían haber adelantado su consulta si esa cita hubiera quedado liberada con antelación. Según los datos del IB-Salut, en 2025 se perdieron 544.088 consultas de Atención Primaria (sobre un total de 8.807.397 citas programadas) de este modo.

La cifra supone un 5,71% del total de consultas programadas y mantiene la tendencia de los últimos años, es decir, alrededor de una de cada veinte citas acaba desperdiciándose. En términos prácticos, equivale a alrededor de 1.500 consultas que cada día quedan sin aprovechar porque el paciente no acude ni avisa con antelación.

En lo que va de 2026 la situación apenas ha variado. Ya se han perdido 279.022 consultas (sobre un total de 4.407.101 citas programadas) y el porcentaje de pacientes que no acuden a su cita sin avisar se mantiene estable, en el 5,8%, por lo que es un fenómeno recurrente.

Con la intención de reducir este problema, que contribuye a engrosar unas listas de espera que ya están tensionadas, la gerencia de Atención Primaria de Mallorca ha puesto en marcha una campaña de concienciación en los centros de salud y unidades básicas. La iniciativa consiste en colocar carteles en los centros con el número de citas que se perdieron la semana anterior, acompañados de un código QR que dirige directamente a EspaiSalut para facilitar la cancelación de la cita cuando el paciente no pueda acudir.

Por ejemplo, la semana pasada, del 29 al 3 de julio, en el centro de salud de Es Blanquer, en Inca, se perdieron 369 citas. En el de Arquitecte Bennàssar, en Palma, se perdieron 288 consultas; en el de Escola Graduada (también en Palma) 233 citas, y en Manacor se desperdiciaron hasta 338 consultas. Son los cuatro centros más grandes y representativos de los sectores sanitarios de Mallorca (Tramuntana, Ponent, Migjorn y Llevant, por este orden), y solo en estos centros se perdieron más de mil citas la última semana.

Especialmente llamativos son los datos de Medicina de Familia, una de las especialidades con mayor presión asistencial y donde conseguir una cita suele resultar más complicado. En esa misma semana se han perdido 480 consultas médicas solo en estos cuatro centros de salud. En Es Blanquer dejaron de aprovecharse 138 consultas de médicos de familia; en Arquitecte Bennàssar fueron 147; en Manacor, 141; y en Escola Graduada, 94.

Traducido a la práctica diaria, estas cifras equivalen prácticamente a perder una agenda completa de un médico de familia cada jornada. Una consulta de este tipo suele atender entre 22 y 30 pacientes al día, de modo que las ausencias sin previo aviso suponen que decenas de huecos queden vacíos mientras otros usuarios esperan para conseguir cita.

Desde Atención Primaria recuerdan que cuando un paciente comunica con antelación que no podrá acudir, ese hueco puede ofrecerse a otra persona. En este sentido, la colaboración ciudadana es fundamental para mejorar el funcionamiento de los centros de salud.

Para facilitar este trámite existen varias opciones. Los usuarios pueden cancelar su cita a través del portal EspaiSalut, el punto digital que integra los servicios sanitarios de Baleares, o mediante la aplicación móvil con el mismo nombre. También pueden hacerlo por teléfono llamando a InfoSalut Connecta (971 220 000), operativo de lunes a sábado entre las 7:00 y las 21:00 horas, y domingos y festivos de 8:00 a 21:00 horas.

La intención de la campaña es ayudar a reducir el número de citas perdidas y recordar a la población que cancelarlas cuando no se puede asistir no solo evita que se pierda ese tiempo de consulta, sino que permite que otro paciente pueda ser atendido antes.