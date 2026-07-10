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Baleares destinará siete millones a instalar puntos de recarga para autobuses eléctricos

Las ayudas, financiadas con el impuesto del turismo sostenible, impulsarán la electrificación del transporte público urbano e interurbano en todas las islas

Autobuses eléctricos en Palma.

Autobuses eléctricos en Palma. / Cort

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Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía tramitará una convocatoria de subvenciones dotada con siete millones de euros para financiar la instalación de infraestructuras de recarga destinadas a vehículos eléctricos del transporte público colectivo urbano e interurbano de Baleares. La iniciativa, sufragada con fondos del impuesto del turismo sostenible (ITS), pretende acelerar la electrificación de las flotas de autobuses y avanzar en la descarbonización del transporte público.

La convocatoria permitirá subvencionar la instalación de puntos de recarga para operadores de transporte público de todas las islas, con el objetivo de facilitar la incorporación de vehículos eléctricos y reducir las emisiones contaminantes asociadas a la movilidad. Las ayudas se concederán por orden de entrada de las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos.

La línea de subvenciones forma parte del proyecto ITS-2017-044, destinado al fomento de la movilidad eléctrica y dotado con un presupuesto global de 15.004.000 euros procedentes del impuesto del turismo sostenible. El Govern considera que esta inversión permitirá desarrollar la infraestructura necesaria para acompañar la progresiva renovación de las flotas de transporte público.

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La convocatoria contará con financiación repartida en dos anualidades. En 2026 se destinarán cinco millones de euros, mientras que los dos millones restantes se ejecutarán en 2027. Con esta medida, el Ejecutivo autonómico pretende favorecer un modelo de movilidad más sostenible y eficiente, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en los objetivos de transición energética mediante la electrificación del transporte público colectivo en Baleares.

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