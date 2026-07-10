Antonio Balaguer, usuario afectado por una lesión medular: "Estuve sin salir de un hospital durante 24 meses"

"Estuve sin salir de un hospital durante 24 meses", empieza contando Antonio Balaguer, uno de los usuarios de 'ASPAYM Baleares' que desde hace 9 años su cuerpo, inmovilizado, permanece unido a una silla. Balaguer ha humanizado la campaña presentada esta mañana en la playa de Ciutat Jardí sobre la concienciación del peligro de poder provocarse una lesión medular al zambullirse imprudentemente en el agua.

"Estaba celebrando el cumpleaños de uno de mis amigos en un hotel de Magaluf, compramos un 'rosco' hinchable y jugábamos a ver quien entraba por el centro. Al entrar al agua, pegué con la cabeza en el fondo de la piscina e instantáneamente noté que me quedé tetrapléjico", explica su historia el hombre de 60 años.

Balaguer cuenta que en ese momento solo era capaz de mover los hombros y que a esa angustia se le sumó el hecho de que se había quedado boca abajo, sintiendo que se iba a ahogar. Desde ese fatídico día, el hombre pasó más de un mes en la UCI, dos meses más en planta. Luego fue trasladado al Instituto Guttmann de Badalona donde estuvo cerca de un año en rehabilitación intensiva y, posteriormente, fue trasladado al hospital San Juan de Dios de Palma durante otros trece meses.

"Le digo a la gente que se piense mucho las cosas antes de hacer cualquier tontería como esta o alguna pirueta en la arena. Tienen mucho que perder. Lo pierdes todo. Necesitas a una persona a tu lado siempre, en mi caso, no puedo ni agarrar un vaso de agua", es el mensaje que ha querido lanzar por su parte el usuario de la asociación.

Un 6% de los daños medulares son por zambulllidas de riesgo

En el acto de presentación de la campaña, Carolina Ligero, miembro de la junta directiva de 'ASPAYM Baleares' ha explicado que un 6% de los daños medulares que terminan en tetraplejia es debido a las "malas zambullidas".

La campaña bajo el lema 'Zambullidas: Con cabeza sí, de cabeza no' advierte sobre el riesgo de sufrir lesiones medulares irreversibles por zambullidas imprudentes, una causa frecuente de discapacidad grave durante los meses de verano, especialmente entre varones jóvenes.