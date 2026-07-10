La alta temperatura del Mediterráneo favorece las noches tropicales y tórridas en la costa mallorquina
El portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Jorge Rodríguez, explica que el mar, más cálido de lo habitual, impide que las temperaturas bajen durante la noche y favorece mínimas superiores a los 20 y 25 grados en la costa
La elevada temperatura del mar Mediterráneo está favoreciendo que las noches tropicales y tórridas sean cada vez más frecuentes en el litoral balear. Así lo ha explicado el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Jorge Rodríguez, quien señala que el agua del mar actúa como un regulador térmico e impide que las temperaturas desciendan durante la noche.
Rodríguez explica que el mar tarda mucho más en calentarse y enfriarse que la tierra. Por ello, en las zonas costeras la proximidad del agua suaviza las temperaturas: las máximas diurnas no son tan elevadas, pero las mínimas nocturnas tampoco bajan tanto. Cuando el mar presenta temperaturas especialmente altas, ese efecto se intensifica y dificulta el enfriamiento nocturno.
"Eso favorece que las noches tropicales y tórridas sean frecuentes en la costa", señala el meteorólogo. Se considera noche tropical cuando la temperatura mínima no desciende de los 20 grados, mientras que una noche tórrida es aquella en la que no baja de los 25 grados.
De hecho, este viernes ya se han registrado noches tórridas en puntos como Colònia de Sant Pere y Banyalbufar, y la previsión es que vuelvan a repetirse durante los próximos días en diversas zonas del litoral, con temperaturas mínimas que rondarán los 25 o incluso los 26 grados. En cambio, algunas localidades del interior podrían librarse de estas noches más cálidas al registrar mínimas inferiores.
Además de influir en las temperaturas nocturnas, Rodríguez recuerda que un Mediterráneo más cálido aporta más humedad a la atmósfera. Esa humedad constituye uno de los ingredientes necesarios para la formación de tormentas, aunque por sí sola no implica que estas vayan a ser severas ni que se produzcan precipitaciones intensas, ya que también es necesaria la presencia de inestabilidad atmosférica.
Máximas de 41 grados
El termómetro volverá a situarse este viernes en niveles extremos. La (Aemet) prevé máximas de hasta 41 grados en el interior de Mallorca y mantiene activada la alerta naranja en toda la isla, salvo en la zona del Llevant, por temperaturas extremadamente altas. El sábado, se espera un ligero alivo, aunque de nuevo el mercurió repuntará el domingo, alcanzando de nuevo los 40 grados en el oeste mallorquín.
El calor no terminará con el fin de semana. La Aemet advierte de que durante la semana del 13 al 19 de julio las masas de aire muy cálidas seguirán afectando especialmente al este peninsular y a Baleares, donde podrían registrarse temperaturas superiores a las habituales para el periodo de referencia 1991-2020.
Viernes al límite
La jornada más adversa será, inicialmente, la de este viernes 10 de julio. Durante toda la jornada preodminarán los cielos poco nubosos, aunque con algunas nubes medias y altas, además de brumas y posibles bancos de niebla durante las primeras horas.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios. Las mínimas se situarán entre los 19 y los 26 grados, por lo que numerosos puntos de la isla habrán vivido una noche tropical —cuando el termómetro no baja de 20 grados— o incluso tórrida, si permanece por encima de 25.
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