La Aemet avisa a Mallorca: el interior rozará los 41 grados y las noches tórridas darán paso a otra semana de calor extremo

El termómetro volverá a situarse este viernes en niveles extremos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de hasta 41 grados en el interior de Mallorca y mantiene activada la alerta naranja en toda la isla, salvo en la zona del Llevant, por temperaturas extremadamente altas. El sábado, se espera un ligero alivo, aunque de nuevo el mercurió repuntará el domingo, alcanzando de nuevo los 40 grados en el oeste mallorquín.

El calor no terminará con el fin de semana. La Aemet advierte de que durante la semana del 13 al 19 de julio las masas de aire muy cálidas seguirán afectando especialmente al este peninsular y a Baleares, donde podrían registrarse temperaturas superiores a las habituales para el periodo de referencia 1991-2020.

Viernes al límite: hasta 41 grados y aviso naranja

La jornada más adversa será, inicialmente, la de este viernes 10 de julio. Durante toda la jornada preodminarán los cielos poco nubosos, aunque con algunas nubes medias y altas, además de brumas y posibles bancos de niebla durante las primeras horas.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios. Las mínimas se situarán entre los 19 y los 26 grados, por lo que numerosos puntos de la isla habrán vivido una noche tropical —cuando el termómetro no baja de 20 grados— o incluso tórrida, si permanece por encima de 25.

Durante las horas centrales, las máximas podrán alcanzar los 40 o 41 grados en el interior de Mallorca. Por ello, la Aemet mantendrá la alerta naranja por temperaturas extremas en toda la isla, salvo en el Llevant , que permanecerá en alerta amarilla. Los avisos estarán activos entre las 11.59 y las 19.59 horas.

El sábado bajan las máximas, pero seguirán rozando los 38 grados

El sábado bajarán las temperaturas diurnas, especialmente en el norte de Mallorca. Sin embargo, el mercurio seguirá en valores muy elevados. De ehecho, la Aemet prevé máximas de 38 grados, principalmente en el interior, el sur y áreas de la Serra, donde estará vigente el aviso amarillo por altas temperaturas durante las horas centrales del día.

El cielo permanecerá poco nuboso, con algunos intervalos de nubes medias y altas. También podrían aparecer brumas y bancos de niebla matinales.

Uno de los factores que podría empeorar la sensación térmica y reducir la calidad del aire será la entrada de polvo en suspensión.

Las temperaturas nocturnas apenas variarán, con mínimas de entre 20 y 26 grados. Dormir seguirá siendo complicado especialmente en zonas costeras, núcleos urbanos y lugares con poca ventilación.

El calor repunta el domingo: 40 grados en el oeste de Mallorca

La bajada del sábado tendrá una duración breve. El domingo 12 de julio, las temperaturas volverán a subir y podrán alcanzar los 40 grados en el sur de Mallorca.

La Aemet espera intervalos de nubes medias y altas al comienzo del día, con tendencia a quedar un cielo poco nuboso. El viento soplará flojo o moderado del este.

Continuará activo el aviso amarillo por temperaturas de hasta 38 grados en el interior y el sur de la isla, así como en la Serra de Tramuntana. El conjunto de Baleares podría registrar valores de entre 38 y 40 grados, según la predicción general de la Agencia.

La calima seguirá siendo probable tanto en el archipiélago como en buena parte de la Península. Las mínimas, además, podrían subir ligeramente, manteniendo las noches tropicales o tórridas.

Noches tropicales y tórridas: el calor que no desaparece al anochecer

Uno de los aspectos más relevantes de este episodio de calor extremo será la persistencia de temperaturas elevadas durante la noche. Entre el viernes y el domingo, las mínimas previstas en Mallorca oscilarán entre los 19 y los 26 grados.

En numerosos municipios no se bajará de los 20 grados, el umbral de una noche tropical. En los puntos donde la mínima se mantenga en 25 grados o más se hablará de noche tórrida.

Esta falta de enfriamiento nocturno impide que viviendas y calles liberen el calor acumulado durante el día y aumenta el impacto del episodio, especialmente entre personas mayores, menores y ciudadanos con patologías previas.

Una semana de "calor extremo”

El calor no dará tregua con el inicio de la próxima semana. Las masas de aire muy cálidas continuarán condicionando el tiempo en buena parte de España, con especial incidencia en Baleares, donde se podrían alcanzar temperaturas iguales o superiores a las más altas registradas habitualmente durante el periodo climático 1991-2020.

El lunes 13 de julio predominará el cielo poco nuboso o despejado. La previsión para Mallorca incluye nuevamente polvo en suspensión, temperaturas con pocos cambios y viento flojo o moderado del este y nordeste, girando posteriormente a componente sur.

Aunque la predicción insular no concreta todavía los valores máximos, el pronóstico nacional de la Aemet anticipa entre 38 y 40 grados en la isla y en diferentes zonas del nordeste peninsular.

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Por tanto, el inicio de la nueva semana no traerá una normalización clara de las temperaturas. La estabilidad atmosférica, la calima y la persistencia del aire cálido mantendrán un ambiente plenamente veraniego y potencialmente adverso.