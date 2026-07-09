Víctor Castillo tras 'Hope! Estamos a tiempo': “Están cambiando las reglas del juego”

Víctor Castillo, experto internacional en desertificación; y Aina Calafat, responsable de los proyectos internacionales e incidencia de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE); han ofrecido un coloquio este martes en el Estudi General Lul·lià de Palma tras la proyección del segundo capítulo de la miniserie climática 'Hope! Estamos a tiempo'.

El acto presentado por Jaume Garau, presidente de PalmaXXI, ha iniciado con una proyección que plantea una idea: todo cambio comienza con la pregunta "¿Y si...?". A través de esa pregunta, el documental invita a imaginar nuevas formas de producir alimentos, diseñar ciudades y organizar la sociedad para hacer frente a la crisis climática.

A lo largo del capítulo, el divulgador Javier Peña muestra ejemplos reales de personas y proyectos que han transformado su entorno gracias a la creatividad y la innovación. Entre ellos destacan agricultores que sustituyen los pesticidas por flores para atraer insectos "beneficiosos", mejorando la fertilidad del suelo y protegiendo a los polinizadores. También se explica la "importancia" de las redes de hongos y microorganismos que existen bajo tierra, "fundamentales" para mantener ecosistemas sanos.

El documental visita ciudades como Lieja, Ámsterdam y París, donde se están rediseñando los espacios urbanos para dar prioridad a las personas, reducir el uso del coche, crear más zonas verdes y mejorar la calidad de vida. Las iniciativas presentadas tratan de demostrar que es posible construir ciudades "más saludables" y "sostenibles".

Las palabras del experto

“Están cambiando las reglas del juego”, comenta el experto en desertificación de Naciones Unidas en su primera intervención. “Hay que huir del discurso catastrofista. Es decir, al final, si esto es tan agrupador, vamos a un colapso. Sin embargo, hay que poner el objetivo en acciones que son positivas, que demuestran que hay un cambio y que son posibles”, continuaba Castillo.

“Estoy de acuerdo en que hay un término intermedio entre el catastrofismo y una ilusión de que todo se va a solucionar. Hay una cosa que quizás tenemos en este plan provocativo. No podemos cumplir todos los objetivos en el mismo sitio al mismo tiempo. Aquí hay ganadores y perdedores. Hay cosas que, como lo han dicho también, como consumidores, tenemos que hacer nuestras apuestas, tenemos que demandar esos productos que signifiquen un manejo más adecuado de los recursos de la tierra, del suelo y el agua”, sentenciaba Castillo ante una pregunta planteada sobre el visionado.

“No soy catastrofista, pero tampoco veo que todas las soluciones que se aplican en determinados sitios sean extrapolables y aplicables a cualquier sitio en cualquier situación. Y ahí estamos nosotros como sociedad, los que tenemos que mediar un poco entre el conocimiento, nuestros deseos y nuestra capacidad de decisión”, mandaba un último mensaje sobre la ‘Revolución Verde’ el experto.