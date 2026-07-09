Vera defiende el Bachillerato de Excelencia como "atención a la diversidad" y garantiza que el 100% de los profesores serán funcionarios de carrera

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido firmemente este jueves la implantación del Bachillerato de Excelencia en Baleares de cara al curso 2026-2027, rechazando de pleno las acusaciones de los sindicatos, que en los últimos días han calificado la iniciativa de "segregadora", "elitista" y de ser una "operación de marketing". Durante el receso de una jornada de trabajo organizada en la Conselleria junto a directores de centros referentes de Madrid, Vera ha insistido en que este modelo "no busca dividir al alumnado, sino dar respuesta a una necesidad pedagógica real".

"No es elitista, para nada. Es atención a la diversidad, a la gran diversidad que tenemos en Baleares. La grandeza de la educación es atender a todo el mundo según sus necesidades", ha manifestado el conseller frente a los medios. Con estas palabras, Vera ha salido al paso del bloque sindical (ANPE, SIAU, STEI, Alternativa Docent y UOB), que ha criticado que el programa se estrene con "deficiencias de planificación" y sin el apoyo del profesorado, después de que solo cuatro docentes se presentaran voluntarios para impartir las clases a través del concurso de comisiones de servicio, la vía que se exigía.

Ante el recelo sindical por tener que recurrir a las listas de interinos o a contactos individuales para completar los claustros, el titular de Educación ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el perfil del profesorado que asumirá el proyecto. Vera ha asegurado que el nuevo Bachillerato de Excelencia contará con una "total cobertura mediante funcionarios de carrera" y ha matizado que únicamente faltan por asignar los docentes "de dos o tres materias específicas".

Respecto a las acusaciones de "improvisación" en los plazos y la normativa, el conseller ha recordado el largo recorrido administrativo que ha tenido el decreto regulador desde su aprobación en el Consell de Govern el pasado mes de abril. "Ha habido información pública, ha pasado por siete mesas de educación, por el Consell Escolar y el Consell Consultiu. Ha cumplido todos los pasos y los sindicatos lo han tenido desde el principio", ha argumentado el mandatario, negando cualquier falta de planificación.

Vera ha querido recordar a los sindicatos las malas calificaciones obtenidas en Selectividad. "Esto es lo que nos debe preocupar. Hay que hacer un debate profundo. La PBAU no ha ido bien; ahora salen los datos de la convocatoria extraordinaria y tampoco son de lo mejor, y cuando tengamos PISA [Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes] tampoco serán buenos. De todo esto de lo que tenemos que hablar", ha advertido.

El aval del modelo madrileño

La jornada de coordinación ha contado con la participación de Horacio Silvestre Landrove, director del IES San Mateo de Madrid, y José Miguel Campo Rizo, director del IES Diego Velázquez de la misma localidad, ambos centros pioneros en este itinerario. Silvestre ha respaldado las tesis de Vera y ha rechazado con contundencia que este formato margine a los estudiantes ordinarios. "Se dijo siempre que era una iniciativa segregadora, que era apartar del rebaño; pero no apartamos, agrupamos y aglutinamos a chicos que tienen especiales ganas de saber", ha defendido el experto.

El director madrileño ha destacado el alto grado de satisfacción de los más de 1.500 alumnos que han pasado por su centro y ha puesto en valor el ambiente de estudio que se genera en estas aulas. De hecho, ha apuntado que la dinámica favorece el desarrollo pedagógico ya que "no hay interrupciones, no hay problemas de disciplina" y los estudiantes encuentran un espacio que "les aísla del mundanal ruido y les permite desarrollar sus capacidades con alegría, sin pensar en que otros les van a mirar mal porque se interesen o pregunten cosas raras".

Datos de matriculación y despliegue en las islas

A las puertas de que arranque el proceso oficial de matrícula entre el 16 y el 20 de julio, el Govern ha detallado que ya hay una sólida respuesta por parte de las familias, con más de un centenar de solicitudes formalizadas. En el desglose por islas, Palma registra actualmente 65 matrículas en el nuevo IES Llorenç Villalonga —con posibilidad de ampliar el límite hasta 70—, mientras que el aula del IES Algarb de Ibiza cuenta con 22 inscritos y la del IES Joan Ramis i Ramis de Menorca suma 11 alumnos.

Frente a las críticas sindicales que señalan al Bachillerato de Excelencia como un "trasvase encubierto de recursos hacia la educación privada", Vera ha apuntado que "el 90,98% de los alumnos inscritos procede de centros públicos y el 9,02% restante proviene de la educación concertada".

Para concluir, el conseller ha remarcado que esta nueva oferta metodológica, orientada a la investigación y el pensamiento crítico, no sustituye a ninguna otra, sino que enriquece el catálogo balear. "Con este programa ampliamos las enseñanzas que hay en las islas. Es una oferta más para atender las demandas de los alumnos y sus familias", ha sentenciado.