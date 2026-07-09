Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El IcoAccidente laboral ValldemossaRobo catamarán ItaliaEs MurterarChambaoRCD Mallorca: Mundial
instagramlinkedin

Vera alerta de que las nuevas ratios del Ministerio podrían "poner en peligro la gratuidad de la educación 0-3 en Baleares"

El conseller de Educación acusa al Gobierno central de "pasar el rodillo con un Real Decreto unilateral" y advierte de que el límite de alumnos exigido colapsará el sistema por la "falta de infraestructuras y de financiación estatal"

Aula de bebés en una escuela infantil.

Aula de bebés en una escuela infantil. / Manu Mitru

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nair Cuéllar

Nair Cuéllar

Palma

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha expresado este miércoles el firme rechazo del Govern ante el nuevo borrador de Real Decreto estatal presentado por el Ministerio de Educación en la reciente comisión de personal. Tras ser preguntado por los medios de comunicación en la rueda de prensa sobre las alergias escolares, Vera ha desvelado que la administración autonómica ha alzado formalmente su voz de queja ante el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. El motivo del conflicto es la "imposición unilateral", según el Ejecutivo autonómico, de las nuevas ratios de alumnos por aula para todas las etapas educativas, afectando con especial al ciclo de Infantil.

El conseller ha lamentado la falta de diálogo por parte del Gobierno central y ha denunciado que las decisiones ejecutivas no van acompañadas de la financiación requerida. "Hubo comisión de personal en el ministerio y alzamos nuestra voz y queja por un borrador de real decreto estatal que lo único que hace es no consensuar con comunidades las ratios mínimas, no solo en 0-3, sino en el resto de etapas educativas. Ellos invitan y pagan las comunidades y además pasan rodillo", ha criticado Antoni Vera, censurando la gestión de las competencias compartidas y reclamando una "verdadera cogobernanza".

Gratuidad de la etapa de 0 a 3 años

La principal preocupación del departamento autonómico de Educación radica en el impacto económico directo que supondrá la aplicación de las nuevas exigencias estatales en las aulas infantiles. El conseller ha alertado de que la reducción de alumnos fijada por el borrador del Ministerio compromete de forma directa las políticas de conciliación y gratuidad puestas en marcha en el archipiélago.

"Yo lo dije ya, una vez más el Ministerio presenta un borrador con ratios que harán que no podamos garantizar la gratuidad 0-3 a las familias", ha manifestado Vera, quien ha advertido de que, si se limita estrictamente el número de niños por aula sin aportar fondos adicionales para la contratación de más personal docente, la viabilidad de sostener las plazas públicas gratuitas "correrá un serio peligro presupuestario".

Déficit de infraestructuras

Además del impacto en la Educación Infantil, la Conselleria de Educación asegura que los límites fijados para el resto de etapas educativas "ignoran la realidad de las infraestructuras de las islas". El conseller ha puesto como ejemplo la delicada situación que atraviesa Ibiza para ilustrar la imposibilidad de cumplir con las exigencias del Ministerio de cara a los próximos años lectivos.

Noticias relacionadas

"Estas ratios que quieren imponer en el curso 2027-2028, no se pueden cumplir en algunos sitios, como ocurre en Ibiza, en Vila con el último instituto que se construyó 2001", ha afeado Vera, recordando la saturación crónica que arrastran ciertos municipios. Ante esta problemática, el Ejecutivo de las islas reclama al Estado que el Real Decreto incorpore "una memoria económica real y obligatoria que dote a las comunidades de la inversión necesaria para construir los nuevos espacios y aulas que estas ratios exigirán de forma obligatoria".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Educación
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La odisea de más de 25 horas para volver a Mallorca de Nerea Garcias, víctima de la compañía Vueling, que le pidió al regreso el descuento de residente y la dejó tirada
  2. La alcaldesa de Campos se presenta en la manifestación de es Trenc provocando momentos de tensión
  3. Las caravanas inundan el recinto del palacio de Marivent, ya son 17
  4. Más currículums que nunca para ser camarero en Mallorca, pero cada vez duran menos: 'Hizo medio turno, se fue y no regresó ni para devolver el uniforme
  5. Los hoteleros de Mallorca instalan una gran lona en el aeropuerto para pedir a los turistas que respeten a los residentes
  6. Educación crea una plaza 'a dedo' para el exdirector del IES Josep Maria Llompart
  7. Solo cuatro profesores se ofrecen voluntarios para impartir el nuevo Bachillerato de Excelencia
  8. Aldi ya tiene licencia del Ayuntamiento de Palma para abrir un gran supermercado en el barrio de Son Dureta

Vera alerta de que las nuevas ratios del Ministerio podrían "poner en peligro la gratuidad de la educación 0-3 en Baleares"

Vera alerta de que las nuevas ratios del Ministerio podrían "poner en peligro la gratuidad de la educación 0-3 en Baleares"

Baleares, entre las comunidades con menos enfermeras: necesita 2.369 más para alcanzar la media europea

Baleares, entre las comunidades con menos enfermeras: necesita 2.369 más para alcanzar la media europea

Lucha pacífica contra la violencia

Lucha pacífica contra la violencia

Víctor Castillo tras 'Hope! Estamos a tiempo': “Están cambiando las reglas del juego”

Víctor Castillo tras 'Hope! Estamos a tiempo': “Están cambiando las reglas del juego”

Ariadna Vilalta, ciberpsicóloga: "Creo que la humanidad acabará siendo un producto de lujo"

Ariadna Vilalta, ciberpsicóloga: "Creo que la humanidad acabará siendo un producto de lujo"

Jornada de aprendizaje sobre el eclipse en la sede de UGT en Palma: "Es un aprendizaje para transmitir a mis nietos"

Malestar de una decena de estudiantes de la UIB que se han quedado fuera de la graduación en Son Moix por no inscribirse a tiempo: “Queremos vivir un momento que llevamos años esperando”

Malestar de una decena de estudiantes de la UIB que se han quedado fuera de la graduación en Son Moix por no inscribirse a tiempo: “Queremos vivir un momento que llevamos años esperando”

Las agencias de viajes confían en que la "amenaza" de Trump de romper los vínculos comerciales con España no disuada al turismo estadounidense de viajar a Mallorca

Las agencias de viajes confían en que la "amenaza" de Trump de romper los vínculos comerciales con España no disuada al turismo estadounidense de viajar a Mallorca
Tracking Pixel Contents