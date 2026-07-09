Vera alerta de que las nuevas ratios del Ministerio podrían "poner en peligro la gratuidad de la educación 0-3 en Baleares"

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha expresado este miércoles el firme rechazo del Govern ante el nuevo borrador de Real Decreto estatal presentado por el Ministerio de Educación en la reciente comisión de personal. Tras ser preguntado por los medios de comunicación en la rueda de prensa sobre las alergias escolares, Vera ha desvelado que la administración autonómica ha alzado formalmente su voz de queja ante el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. El motivo del conflicto es la "imposición unilateral", según el Ejecutivo autonómico, de las nuevas ratios de alumnos por aula para todas las etapas educativas, afectando con especial al ciclo de Infantil.

El conseller ha lamentado la falta de diálogo por parte del Gobierno central y ha denunciado que las decisiones ejecutivas no van acompañadas de la financiación requerida. "Hubo comisión de personal en el ministerio y alzamos nuestra voz y queja por un borrador de real decreto estatal que lo único que hace es no consensuar con comunidades las ratios mínimas, no solo en 0-3, sino en el resto de etapas educativas. Ellos invitan y pagan las comunidades y además pasan rodillo", ha criticado Antoni Vera, censurando la gestión de las competencias compartidas y reclamando una "verdadera cogobernanza".

Gratuidad de la etapa de 0 a 3 años

La principal preocupación del departamento autonómico de Educación radica en el impacto económico directo que supondrá la aplicación de las nuevas exigencias estatales en las aulas infantiles. El conseller ha alertado de que la reducción de alumnos fijada por el borrador del Ministerio compromete de forma directa las políticas de conciliación y gratuidad puestas en marcha en el archipiélago.

"Yo lo dije ya, una vez más el Ministerio presenta un borrador con ratios que harán que no podamos garantizar la gratuidad 0-3 a las familias", ha manifestado Vera, quien ha advertido de que, si se limita estrictamente el número de niños por aula sin aportar fondos adicionales para la contratación de más personal docente, la viabilidad de sostener las plazas públicas gratuitas "correrá un serio peligro presupuestario".

Déficit de infraestructuras

Además del impacto en la Educación Infantil, la Conselleria de Educación asegura que los límites fijados para el resto de etapas educativas "ignoran la realidad de las infraestructuras de las islas". El conseller ha puesto como ejemplo la delicada situación que atraviesa Ibiza para ilustrar la imposibilidad de cumplir con las exigencias del Ministerio de cara a los próximos años lectivos.

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"Estas ratios que quieren imponer en el curso 2027-2028, no se pueden cumplir en algunos sitios, como ocurre en Ibiza, en Vila con el último instituto que se construyó 2001", ha afeado Vera, recordando la saturación crónica que arrastran ciertos municipios. Ante esta problemática, el Ejecutivo de las islas reclama al Estado que el Real Decreto incorpore "una memoria económica real y obligatoria que dote a las comunidades de la inversión necesaria para construir los nuevos espacios y aulas que estas ratios exigirán de forma obligatoria".