Tijeretas en Mallorca: el insecto con pinzas que aparece en casas y jardines y no debes confundir con una cucaracha

Con la llegada del calor y el aumento de la actividad de insectos en patios, terrazas y viviendas, no es raro encontrar en Mallorca pequeños animales que provocan dudas o alarma. Uno de ellos es la tijereta, también conocida popularmente como tijerilla, cortapicos o cortatijeras, un insecto fácilmente reconocible por las dos pinzas que tiene al final del abdomen.

Su aspecto puede resultar inquietante, especialmente cuando aparece dentro de casa, pero conviene dejar claro algo desde el principio: la tijereta no es una cucaracha. Tampoco es un insecto peligroso para las personas. Se trata de un dermáptero, un grupo de insectos muy distinto al de las cucarachas, aunque ambos puedan verse ocasionalmente en rincones húmedos u oscuros.

Cómo es la tijereta

La tijereta común, cuyo nombre científico es Forficula auricularia, suele tener un cuerpo alargado, de color marrón oscuro o rojizo, y mide aproximadamente entre uno y dos centímetros. Su rasgo más llamativo son los cercos o pinzas situados al final del cuerpo, que recuerdan a unas pequeñas tijeras y que explican su nombre popular.

Estas pinzas no son un aguijón ni sirven para picar como lo haría una avispa. La tijereta las utiliza principalmente para defenderse, manipular alimento, desplegar las alas y en comportamientos relacionados con la reproducción. En los machos suelen ser más curvadas y desarrolladas, mientras que en las hembras acostumbran a ser más rectas.

Aunque algunas tijeretas tienen alas, no son insectos que se vean habitualmente volando por las casas. Suelen moverse caminando y buscan refugio en lugares protegidos, frescos y con cierta humedad.

Dónde aparece en Mallorca

La tijereta está presente en Mallorca y puede encontrarse sobre todo en jardines, huertos, terrazas, patios, macetas, zonas con hojarasca, debajo de piedras, cortezas, troncos, grietas o rincones húmedos. Es un insecto de hábitos principalmente nocturnos, por lo que durante el día suele permanecer escondido.

En las viviendas puede aparecer de forma puntual, especialmente en casas con jardín, plantas, sótanos, baños, lavaderos o zonas donde haya humedad. También puede entrar accidentalmente al mover macetas, tierra, leña o restos vegetales.

Su presencia dentro de casa no significa necesariamente que haya una plaga. A diferencia de las cucarachas urbanas, que pueden instalarse en cocinas, bajantes o redes de saneamiento, la tijereta suele estar más vinculada al exterior y a ambientes ajardinados.

Una tijereta / EPC

No es una cucaracha

Una de las confusiones más habituales es pensar que la tijereta es una especie de cucaracha pequeña o rara. No lo es. Las cucarachas pertenecen a otro grupo de insectos y tienen un cuerpo más ovalado, antenas largas, patas adaptadas a la carrera y un comportamiento muy diferente.

La tijereta, en cambio, es más alargada, tiene las características pinzas traseras y suele estar asociada a materia vegetal, hojarasca y zonas húmedas. Puede producir rechazo por su aspecto, pero no tiene la misma relevancia sanitaria que las cucarachas consideradas plaga urbana.

En Mallorca, las cucarachas que suelen generar problemas en viviendas, locales o redes urbanas son otras especies, como la cucaracha americana, la cucaracha oriental o la cucaracha alemana. La tijereta no forma parte de ese grupo de plagas domésticas típicas.

¿Es peligrosa para las personas?

La respuesta es no. La tijereta no es venenosa, no transmite enfermedades de forma relevante y no supone un riesgo sanitario comparable al de otros insectos asociados a residuos o alimentos contaminados.

Sus pinzas pueden impresionar, pero no están diseñadas para atacar a las personas. En casos muy excepcionales, si se manipula con la mano y se siente amenazada, podría pellizcar levemente, pero no se trata de una picadura peligrosa.

También es falso el viejo mito de que las tijeretas se meten en los oídos de las personas. Es una creencia popular muy extendida, pero no responde a su comportamiento habitual. Como muchos insectos, busca refugios oscuros y estrechos, pero no tiene ninguna tendencia especial a introducirse en el oído humano.

Qué come la tijereta

La tijereta es un insecto omnívoro. Puede alimentarse de materia orgánica en descomposición, restos vegetales, frutos muy maduros, flores, brotes tiernos y pequeños insectos. En jardines y huertos puede tener un papel ambiguo: por un lado, ayuda a consumir materia orgánica y otros pequeños invertebrados; por otro, si hay muchos ejemplares, puede dañar hojas, flores o frutos.

Por eso, su presencia aislada no debe preocupar. El problema puede aparecer cuando hay una población abundante en macetas, huertos o jardines y se observan daños en plantas ornamentales o cultivos.

Qué hacer si aparecen en casa

Si se encuentra una tijereta dentro de casa, lo más sencillo es retirarla con un papel, un vaso o una escoba y soltarla en el exterior. No es necesario alarmarse ni aplicar insecticidas de forma inmediata.

Para evitar que entren o se acumulen cerca de la vivienda, se recomienda reducir la humedad, revisar grietas y rendijas, evitar la acumulación de hojas secas o restos vegetales junto a puertas y ventanas, separar la leña o macetas de la fachada y ventilar bien las zonas más húmedas.

En patios y terrazas, también conviene revisar los platos de las macetas, donde puede acumularse agua, y mantener limpios los rincones con restos orgánicos. Si aparecen muchos ejemplares de forma repetida, puede ser útil consultar con una empresa especializada en control de plagas, especialmente si hay daños en plantas o cultivos.