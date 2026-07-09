El STEI pide retirar el bachillerato de excelencia: "Es una medida segredadora y elitista"

El STEI ha reclamado este miércoles en un comunicado a la Conselleria de Educación que retire su proyecto de implantar un bachillerato de excelencia el próximo curso, después de que únicamente cuatro profesores se hayan ofrecido voluntarios para impartir este programa en Baleares.

La organización sindical interpreta esta cifra como un rechazo "contundente" del profesorado a la iniciativa impulsada por el Govern. A su juicio, el hecho de que solo cuatro docentes hayan mostrado su disposición a participar supone "una bofetada con la mano abierta" a la propuesta de la Admnistración educativa.

El sindicato sostiene que el profesorado ha dado la espalda a una medida que considera "segregadora y elitista" y que, en su opinión, contribuiría a aumentar las desigualdades entre el alumnado. En este sentido, compara el proyecto con otras políticas educativas, como la implantación de la zona única de escolarización en buena parte de las islas, al entender que ambas favorecen la segregación.

Asimismo, el STEI defiende que los docentes han vuelto a demostrar su compromiso con "una educación inclusiva, compensadora de las desigualdades y como un elemento clave para la cohesión social". Por ello, la organización ha agradecido al profesorado esta "muestra de dignidad y conciencia de escuela pública como un derecho al alcance de todo el alumnado, con independencia del contexto económico y las capacidades".

El sindicato también insta a la Conselleria a que, ante la escasa respuesta obtenida, retire definitivamente el proyecto y evite trasladar su puesta en marcha al colectivo de docentes interinos. En este sentido, considera que sería "irresponsable" mantener una iniciativa que, a su juicio, "divide a la comunidad educativa sin ningún fundamento pedagógico y fomenta las desigualdades".