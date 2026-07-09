La pobreza heredada exige oportunidades, red y tiempo

El Club Diario de Mallorca acogió este martes el Foro Acción Social, una sesión organizada por Diario de Mallorca, con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”. El formato fue de mesa redonda , moderada por Carlota Pizá. Participaron Marta Llompart, delegada de la Fundación ”la Caixa” en Baleares; Arantza Manchola, coordinadora provincial de CaixaProinfancia; y Xavier Torrens, director de Espiral, entidad prestadora de servicios dentro del programa Incorpora, de la propia fundación.

Para iniciar la conversación, Pizá remarcó el objetivo. Debatir soluciones para una infancia y una juventud libres de pobreza. «Una sociedad debe responder para que el origen de una persona no determine su futuro».

Respuestas sostenidas

Marta Llompart defendió que las respuestas frente a la pobreza deben ser «integrales, sostenidas y basadas en el conocimiento». La actuación de la fundación, explicó, no busca limitarse a atender situaciones inmediatas, sino generar oportunidades de desarrollo e inclusión a largo plazo. Para ello hacen falta conocimiento para entender las causas de la desigualdad, compromiso para acompañar durante el tiempo necesario y perseverancia para mantener programas estables. También subrayó el papel de las entidades sociales del territorio, por su proximidad y capacidad para generar confianza.

CaixaProinfancia se dirige a niños, niñas, adolescentes y jóvenes hasta los 18 años. Su misión es romper el círculo de la pobreza heredada mediante apoyo educativo, atención psicológica, acompañamiento familiar y actividades de desarrollo personal. En Baleares, el programa acompañó en 2025 a más de 1.800 menores y cerca de 1.300 familias. Incorpora, por su parte, trabaja con personas en edad laboral y facilitó 889 contrataciones en las islas ese mismo año gracias a la colaboración de 407 empresas.

La familia, en el centro

Arantza Manchola explicó que CaixaProinfancia coloca al menor en el centro, pero siempre dentro de su contexto familiar. La familia, señaló, es el primer sistema de referencia de cualquier niño o adolescente y por eso la intervención no puede quedarse en el aula o en una actividad concreta. «Si no trabajamos con la familia, no generamos oportunidades». El programa acompaña en procesos educativos, sociales y administrativos, desde el refuerzo escolar hasta el acceso a becas, deporte, arte, ocio socioeducativo, apoyo psicológico o logopedia.

Manchola insistió en que muchas familias viven con una carga de estrés que afecta a su capacidad para sostener rutinas, implicarse en la escuela o acceder a recursos. Por eso el acompañamiento busca recuperar capacidades y avanzar hacia una mayor autonomía. La coordinación con centros educativos, servicios sociales, administraciones y otros agentes resulta imprescindible. La meta, apuntó, es que esas familias necesiten menos apoyo en el futuro.

La coordinadora provincial defendió además una visión amplia del éxito educativo. Las notas importan porque abren oportunidades, pero no son el único indicador. También cuentan la autoestima, la asistencia, la relación con la escuela y la mejora del bienestar emocional. Según citó, el 84,7% de los menores acompañados por CaixaProinfancia consigue graduarse en la ESO. «Ese resultado muestra que el acompañamiento sostenido funciona, aunque cada niño tenga su propio recorrido».

Empleo y autonomía

La segunda parte de la mesa se centró en el empleo como vía de autonomía. Xavier Torrens explicó que Incorpora actúa como nexo entre las personas en situación de vulnerabilidad y las empresas que necesitan cubrir puestos de trabajo. El programa ayuda en orientación, autoconocimiento, formación, mejora de competencias y, cuando hace falta, acompañamiento durante la incorporación al puesto.

Torrens advirtió contra una lectura simplificada del acceso al trabajo. «Todos los que pueden trabajar, trabajan», dijo, al diferenciar entre querer y poder. «Algunas personas arrastran una mochila emocional, familiar o social que impide sostener un empleo en condiciones normales». Para él, el acompañamiento debe respetar los tiempos de cada persona». «Acompañar no significa empujar, sino situarse detrás y permitir que la persona marque el ritmo de su cambio».

Relató el caso de una trabajadora senegalesa que quería dejar un empleo fijo de todo el año para optar a un contrato fijo discontinuo. La primera reacción fue pensar que aquella decisión no era conveniente. Después comprendieron que necesitaba disponer de más tiempo para viajar a Senegal y estar con sus hijos. «Eso también es acompañar».

Las preguntas del público

Desde el público se plantearon cuestiones sobre altas capacidades, etiquetas diagnósticas, derechos laborales y menores no regularizados. Los ponentes coincidieron en que disponer de información sobre cada persona es necesario para intervenir mejor, pero advirtieron del riesgo de que las etiquetas acaben estigmatizando. Sobre políticas públicas, Torrens reclamó visión de futuro y pactos de Estado para abordar la pobreza infantil, porque los resultados de una intervención no pueden medirse en pocos meses. Recordó que algunos itinerarios necesitan diez o doce años para mostrar su impacto real. Llompart defendió que es posible romper los círculos de vulnerabilidad si se crean oportunidades reales y se trabaja a largo plazo.

Mirar al futuro

Algunas conclusiones. La pobreza infantil y juvenil exige respuestas coordinadas, inversión sostenida y una mirada integral sobre las familias. No basta con una intervención puntual. Hace falta acompañar desde la proximidad. Romper la pobreza heredada es posible, pero requiere tiempo, recursos y continuidad.