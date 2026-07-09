El municipio de Mallorca donde alquilar es “más barato” que en el resto de Baleares

El mercado del alquiler en Mallorca vuelve a dejar un dato llamativo. Según un estudio elaborado por el mportal inmobiliario idealista, basado en su informe de precios del segundo trimestre de 2026, Inca es el municipio más asequible de Baleares para alquilar una vivienda, con un precio medio de 12,4 euros/m2.

A pesar de ser la opción más asequible para los residentes del archipiélago, la realidad insular choca de lleno con la peninsular. Mientras que en la capital del Raiguer el acceso a la vivienda se celebra como "económico" bajo el baremo local, la comparativa nacional sitúa a Mallorca en una situación alarmante: el municipio balear más barato es prácticamente el triple de caro que el pueblo con los alquileres más bajos de toda España.

El informe de idealista sitúa a Inca, con un precio medio de 12,4 euros/m2, por encima de otras capitales autonómicas o municipios destacados del ranking por comunidades, como Pamplona, en Navarra, o Arroyomolinos, en Madrid, ambos con 11,4 euros/m2. También supera los precios de Arucas, en Canarias, con 10,2 euros/m2, Torrelavega, en Cantabria, con 9,9 euros/m2, o Logroño, en La Rioja, con 9,7 euros/m2.

España: Baeza, el alquiler más barato del país

A nivel nacional, el municipio más barato para alquilar una vivienda es Baeza, en la provincia de Jaén, con un precio medio de 5,2 euros/m2 al mes, según idealista. La diferencia con Inca es notable: el precio medio del municipio mallorquín más asequible de Baleares más que duplica el registrado en la localidad jienense.

Tras Baeza, el ranking nacional de municipios más baratos incluye localidades como Almendralejo, en Badajoz; Úbeda, en Jaén; Lucena, en Córdoba; y Puertollano, en Ciudad Real, todas ellas con 6,5 euros/m2. También aparecen Almansa, en Albacete, con 6,6 euros/m2, y Linares, en Jaén, con 6,7 euros/m2.

El listado continúa con municipios como Plasencia, Ponferrada, Valdepeñas, Ontinyent, Lorca, Ogíjares, Mérida, Alcantarilla o Molina de Segura, todos ellos con precios claramente inferiores a los registrados en Baleares.

Baleares, entre las comunidades con precios más altos incluso en su municipio más barato

Uno de los aspectos más llamativos del estudio es la comparación entre comunidades autónomas. Mientras que en regiones como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o la Región de Murcia hay municipios con alquileres por debajo de los 8 euros/m2, en Baleares el municipio más asequible, Inca, se sitúa en 12,4 euros/m2.

Solo Euskadi, con Vitoria como municipio más barato a 12,6 euros/m2, aparece por encima de Baleares en este apartado. Esto significa que incluso el alquiler más económico de las Islas se mantiene entre los más elevados del país cuando se compara con los municipios más asequibles de cada comunidad.

El contraste con otras comunidades

El estudio también subraya las grandes diferencias territoriales en el mercado del alquiler. En Cataluña, el municipio más barato es Tortosa, en Tarragona, con 8,1 euros/m2. En Asturias, Langreo marca 8,2 euros/m2. En Canarias, Arucas, en Las Palmas, se sitúa en 10,2 euros/m2.

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La fotografía general deja una conclusión clara para Mallorca: Inca es el municipio balear más barato para alquilar, pero el precio sigue estando muy por encima de los niveles que se observan en buena parte del territorio nacional.