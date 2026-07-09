Malestar de una decena de estudiantes de la UIB que se han quedado fuera de la graduación en Son Moix por no inscribirse a tiempo: “Queremos vivir un momento que llevamos años esperando”

Una decena de alumnos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) expresa su malestar tras haberse quedado sin poder participar en la ceremonia de graduación, que se celebra este jueves en Son Moix, y a la que está prevista la asistencia de unos 1.500 estudiantes. Los afectados aseguran que, pese a llevar más de dos semanas reclamando una solución, la universidad mantiene su negativa a permitirles asistir al acto como graduados.

Estos estudiantes, por distintos motivos personales, no realizaron la inscripción dentro del plazo establecido por la UIB. Aunque reconocen haber incumplido el periodo fijado para apuntarse, consideran que la institución podría haber buscado alguna alternativa para que pudieran participar en un acto que califican como "único" tras años de esfuerzo académico. Por su parte, la UIB dice "ser consciente de la importancia y lamenta que algunos estudiantes no puedan participar". No obstante, recalca que admitir en el último momento a este grupo de alumnos "generaría un agravio comparativo respecto a otros alumnos que se encuentran en situaciones similares"

Los alumnos afectados lamentan no poder cerrar esta etapa junto a sus compañeros. "No pedimos ningún privilegio, solo poder vivir un momento que llevamos años esperando. Entendemos que hubo un plazo, pero creemos que se podría haber encontrado alguna solución para un grupo tan reducido", explica una estudiante.

Otro de los casos que más indignación ha generado es el de una estudiante con movilidad reducida. Aunque inicialmente la organización tampoco permitía que su madre la acompañara durante el desarrollo del acto, tras varias reclamaciones la universidad ha accedido finalmente a que pudiera asistir junto a ella.

Las familias critican la gestión y la UIB defiende el proceso de inscripción

La madre de otra alumna remitió un escrito a la UIB mostrando su malestar por lo que considera una "nefasta gestión" de la ceremonia de este año. En él, asegura que la familia propuso "múltiples alternativas viables" para solucionar la situación, pero que "todas fueron rechazadas". Según ella, "resulta incomprensible que se deje fuera a estudiantes por este motivo cuando se trata de un recinto de grandes dimensiones y de un acto tan especial para ellos".

Por su parte, la universitat ha defendido que no es posible incorporar estudiantes en el último momento debido "al trabajo organizativo" que ha supuesto distribuir a los alumnos por estudios y centros. Asimismo, ha recordado que "más de 1.400 estudiantes han podido realizar las inscripciones durante el plazo pertinente" y que, para un evento como este, "es fundamental trabajar con las listas cerradas y con una planificación logística". Aún así, la institución "estudiará cualquier sugerencia que pueda mejorar la organización en futuras ediciones".

El acto, previsto para las 20 horas en el Estadio de Son Moix, estará presidido por el rector, Jaume Carot; y contará con la presencia de representantes del Consell de Direcció y del Govern de les Illes Balears.