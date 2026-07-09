Llorenç Galmés: "Personalmente, no comparto la conducta que tuvo Bestard"

Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, ha ofrecido esta tarde su intervención más contundente hasta el momento sobre el uso privado de coches oficiales de la institución insular por parte de su vicepresidente segundo y alto cargo de Vox, Pedro Bestard. Tras semanas de declaraciones evasivas, el presidente insular ha afirmado durante el pleno extraordinario celebrado este jueves para abordar de nuevo la polémica que "yo, personalmente, no comparto la conducta que tuvo Bestard", aunque no le cesará porque, ha añadido, "hay un informe que concluye que no hay ninguna irregularidad".

"Como presidente siempre actuaré con respeto absoluto frente a los informes y tomaré las decisiones en base a criterios técnicos y jurídicos", ha argumentado Galmés, que ha intervenido después de que lo hicieran Bestard. "Lo que puedo hacer como presidente es garantizar que estos hechos no vuelvan a suceder", ha añadido.

El presidente hacía referencia al protocolo aprobado esta mañana para regular el uso de los vehículos oficiales con el objetivo de reforzar el control y la transparencia tras el caso Bestard. La nueva instrucción obliga a que los vehículos estén rotulados —salvo excepciones justificadas—, regula su reserva y devolución mediante un registro interno, establece que deberán pernoctar en dependencias del Consell salvo autorización expresa y prohíbe expresamente su utilización para fines particulares. Además, cada departamento deberá designar responsables de la gestión y custodia de los vehículos.

Galmés ha asegurado que como presidente "siempre exigiré un comportamiento ejemplar de los consellers ejecutivos y de los consellers electos" y ha defendido que su equipo de gobierno "está muy comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas".

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La oposición acusa a Galmés de proteger a Bestard

Las explicaciones del presidente tampoco han convencido a la oposición, que le ha reprochado escudarse en los informes técnicos para evitar asumir responsabilidades políticas y ha insistido en reclamar el cese de Bestard.

La portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha asegurado que "no basta con esconderse detrás de un informe, una comisión o un reglamento" y ha reclamado a Galmés que explique por qué mantiene al vicepresidente. Además, le ha pedido que "sea valiente" y lo cese.

La portavoz de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha afirmado que ni Bestard ni Galmés han aclarado por qué el vicepresidente sigue en el cargo y ha sostenido que el nuevo protocolo evidencia que "el control ha fallado", sin resolver las dudas sobre el uso de los vehículos oficiales.

Por su parte, el portavoz de Coalició per Mallorca, Antoni Salas, ha acusado al presidente de actuar "más como protector de sus cargos que como garante de la institución" y ha considerado que la aprobación del reglamento demuestra que el Consell era consciente de que "no había hecho las cosas bien".