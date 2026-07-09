Llegan dos pateras más a Baleares y las personas migrantes llegadas este jueves ascienden a 75
Las últimas embarcaciones elevan a cinco las pateras interceptadas en el archipiélago durante la jornada
Dos pateras más han llegado a Baleares con lo que el número de personas migrantes llegadas este jueves a las costas del archipiélago asciende a 75.
Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 09.00 horas se ha interceptado a 14 personas de origen magrebí en la zona de la Gavina de la isla de Formentera.
Poco después, a las 09.25 horas, se ha interceptado a ocho personas de origen magrebí que han llegado a bordo de otra patera a Cala Santanyí, en Mallorca.
Estas dos se suman a las tres pateras sobre las que se había informado este jueves. A las 06.15 horas fueron rescatadas 18 personas en la zona de S'Estufador de Formentera y, a las 08.00 horas, fueron interceptadas 35 personas en la Mola, en dos embarcaciones diferentes.
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