Jornada de aprendizaje sobre el eclipse en la sede de UGT en Palma: "Es un aprendizaje para transmitir a mis nietos"

Decenas de mayores han acudido este miércoles a la jornada de aprendizaje sobre eclipses organizada en la sede de UGT en Palma de cara al acontecimiento astronómico que podrá observarse en el cielo balear el próximo 12 de agosto.

En el acto a cargo de Pedro Berruezo, secretario general de los jubilados de UGT; y Carlos Pitarch, miembro de la Agrupació Astronómica de Sabadell; se ha explicado el origen y la historia de estas ocultaciones solares, además de indagar entre las creencias sobre estos sucesos en la antigüedad y su impacto en la mitología. Por otra parte, el sindicato ha aprovechado para instruir a los presentes sobre las medidas de seguridad que deberán tomar para observar el eclipse de manera segura.

"Ver el eclipse será interesante porque hasta dentro de 90 o 100 años no ocurrirá de nuevo y no lo podremos ver. Esta es una jornada para aprender y poder contarle a mis nietos, que ellos a lo mejor si que podrán ver otro", ha comentado Miquel Carbonell, asistente al acto.

Asimismo, otro de los asistentes al acto, José Bermejo, ha coincido con Carbonell sobre la importancia de la jornada: "Es un tema desconocido para mí y me interesaba informarme, sobre todo de los riesgos aunque no sepa si voy a poder verlo debido al difícil acceso".

Sobre el eclipse del próximo 12 de agosto

Este acontecimiento astronómico tendrá lugar el próximo 12 de agosto y la hora clave será sobre las 20:31 horas y el sol se verá completamente opacado durante un minuto y medio aproximadamente.

El mejor lugar en el que se podrá ver este evento es en la capital balear, Palma. No obstante, los expertos recomiendan situarse en un lugar con el oeste depejado para poder disfrutar sin complicaciones.

Aunque el eclipse se pueda observar desde Mallorca, este es la ubicación en donde 'muere' y por ello se observará durante un corto periodo de tiempo. En Islandia, el Sol llegará a ocultarse tras la Luna al rededor de una hora.