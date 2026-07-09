La jefa de Hematología de Son Espases, Antonia Sampol Mayol, dirigirá la nueva universidad del CEU en Mallorca
La especialista liderará el Centro Universitario Beato Luis Belda de Palma, que iniciará su actividad académica este próximo mes de septiembre
El nuevo Centro Universitario Beato Luis Belda ya tiene rostro para liderar su desembarco en Mallorca. La institución, adscrita a la Universidad CEU San Pablo, ha anunciado este jueves el nombramiento de la doctora Antonia Sampol Mayol como nueva directora del centro. Con esta designación, la universidad privada refuerza su "apuesta por el talento local de máxima cualificación sanitaria" para capitanear un proyecto que busca convertirse en "el gran referente de la formación en Ciencias de la Salud en el archipiélago", como ya se manifestó meses atrás.
La incorporación de Sampol cumple con la promesa realizada por las autoridades académicas del CEU de conformar una plantilla docente integrada al completo "por profesionales en ejercicio y especialistas de reconocido prestigio en las islas".
Una trayectoria de prestigio
Según ha podido saber este diario, la elección de la especialista responde a una dilatada carrera tanto en el ámbito clínico como en el investigador y docente. Como jefa de Hematología en Son Espases, ha liderado equipos de alta complejidad y proyectos pioneros en el tratamiento de enfermedades de la sangre en Baleares.
El nuevo campus, ubicado en la possessió de Son Serra Perera, junto al antiguo restaurante Riskal en el Secar de la Real, abrirá sus puertas en pocas semanas con las plazas del grado de Medicina totalmente cubiertas, de las cuales más del 80% corresponden a alumnos residentes en las islas.
Talento local
El nombramiento de una figura tan arraigada a la sanidad balear como Antonia Sampol ratifica la estrategia desgranada recientemente por la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, y el director general de la fundación, Javier Tello. Ambos directivos insistieron en que este proyecto "nace de Baleares para Baleares", con el propósito fundamental de retener el talento joven en el archipiélago y "ofrecer una alternativa de calidad que complemente la oferta pública existente".
Con el equipo directivo ya definido y una plantilla docente que supera los cuarenta profesionales locales para este primer año, el Centro Universitario Beato Luis Belda ultima los detalles en sus instalaciones de Son Serra Perera para recibir a los primeros alumnos en septiembre. Paralelamente, durante el periodo lectivo se completarán las obras del antiguo Riskal, espacio que albergará los laboratorios de última generación y las punteras salas de simulación clínica.
Suscríbete para seguir leyendo
- La alcaldesa de Campos se presenta en la manifestación de es Trenc provocando momentos de tensión
- Las caravanas inundan el recinto del palacio de Marivent, ya son 17
- Más currículums que nunca para ser camarero en Mallorca, pero cada vez duran menos: 'Hizo medio turno, se fue y no regresó ni para devolver el uniforme
- Los hoteleros de Mallorca instalan una gran lona en el aeropuerto para pedir a los turistas que respeten a los residentes
- Educación crea una plaza 'a dedo' para el exdirector del IES Josep Maria Llompart
- Orden internacional de busca y captura contra un alemán acusado de apropiarse de un catamarán de un millón de euros
- Solo cuatro profesores se ofrecen voluntarios para impartir el nuevo Bachillerato de Excelencia
- Protesta en es Trenc: La alcaldesa de Campos hace más daño al PP que la manifestación