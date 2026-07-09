La jefa de Hematología de Son Espases, Antonia Sampol Mayol, dirigirá la nueva universidad del CEU en Mallorca

El nuevo Centro Universitario Beato Luis Belda ya tiene rostro para liderar su desembarco en Mallorca. La institución, adscrita a la Universidad CEU San Pablo, ha anunciado este jueves el nombramiento de la doctora Antonia Sampol Mayol como nueva directora del centro. Con esta designación, la universidad privada refuerza su "apuesta por el talento local de máxima cualificación sanitaria" para capitanear un proyecto que busca convertirse en "el gran referente de la formación en Ciencias de la Salud en el archipiélago", como ya se manifestó meses atrás.

La incorporación de Sampol cumple con la promesa realizada por las autoridades académicas del CEU de conformar una plantilla docente integrada al completo "por profesionales en ejercicio y especialistas de reconocido prestigio en las islas".

Una trayectoria de prestigio

Según ha podido saber este diario, la elección de la especialista responde a una dilatada carrera tanto en el ámbito clínico como en el investigador y docente. Como jefa de Hematología en Son Espases, ha liderado equipos de alta complejidad y proyectos pioneros en el tratamiento de enfermedades de la sangre en Baleares.

El nuevo campus, ubicado en la possessió de Son Serra Perera, junto al antiguo restaurante Riskal en el Secar de la Real, abrirá sus puertas en pocas semanas con las plazas del grado de Medicina totalmente cubiertas, de las cuales más del 80% corresponden a alumnos residentes en las islas.

Talento local

El nombramiento de una figura tan arraigada a la sanidad balear como Antonia Sampol ratifica la estrategia desgranada recientemente por la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, y el director general de la fundación, Javier Tello. Ambos directivos insistieron en que este proyecto "nace de Baleares para Baleares", con el propósito fundamental de retener el talento joven en el archipiélago y "ofrecer una alternativa de calidad que complemente la oferta pública existente".

Con el equipo directivo ya definido y una plantilla docente que supera los cuarenta profesionales locales para este primer año, el Centro Universitario Beato Luis Belda ultima los detalles en sus instalaciones de Son Serra Perera para recibir a los primeros alumnos en septiembre. Paralelamente, durante el periodo lectivo se completarán las obras del antiguo Riskal, espacio que albergará los laboratorios de última generación y las punteras salas de simulación clínica.